Nicoleta Dragne și iubitul ei și-au spus adio, la trei luni de la marea împăcare! Adevărul despre relația cu tatăl copilului ei: „Așa am fost dintotdeauna”

Nicoleta Dragne și tatăl copilului ei, Bruno Vlad, au luat hotărârea de a merge din nou pe drumuri diferite, la doar trei luni de la marea împăcare. Vedeta a declarat că a rămas în relații bune cu fostul ei iubit, de dragul celui mic.

Nicoleta Dragne și Bruno Vlad, din nou despărțiți

Nicoleta Dragne anunța în urmă cu trei luni că ea și tatăl copilului ei au decis să-și mai dea o șansă. Chiar dacă lucrurile par să fi mers bine între ei o perioadă, acum blondina a dezvăluit că nu mai formează un cuplu cu Bruno Vlad.

Cei doi au rămas, însă, prieteni și se sfătuiesc în continuare în privința deciziilor legate de micuțul Vladimir: "Noi suntem în relații foarte bune. Așa am fost dintotdeauna. De când am hotărât să ne despărțim am spus că vom păstra o relație frumoasă de prietenie pentru că trebuie, avem un copil împreună și e normal. (…) Părinți prieteni, cam acolo se rezumă treaba. Eu spun cum stau lucrurile acum. Vorba aia, „să nu spui niciodată niciodată.", a declarat Nicoleta Dragne, în cadrul unei emisiuni TV.

Tatăl copilului Nicoletei Dragne este fostul soț al Mădălinei Pamfile

Nicoleta Dragne a recunoscut că tatăl copilului ei este fostul soț al Mădălinei Pamfile. Blondina a dezvăluit că l-a cunoscut pe Bruno Vlad la trei ani de la divorț, însă nu a interesat-o niciodată trecutul lui: "Da, este fostul soț al Mădălinei. Eu nu o cunosc pe ea în afara emisiunii. Nu mi-am dat seama dacă e vreo tensiune între noi. Nu văd de ce ar fi o tensiune.

Ei au fost căsătoriți acum mulți ani. Nu e ca și cum eu am intervenit în relația lor. L-am cunoscut la 3 ani de la divorț. Eu am avut foști iubiți, dar nu m-a interesat niciodată femeile cu care ei au fost după mine.", a mai spus Nicoleta Dragne.

