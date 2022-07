Nicoleta Luciu a visat toată adolescența să devină călugăriță! Este uimitor ce a făcut-o să se răzgândescă. Fanii au crezut că glumește: „Vorbesc serios”

In articol:

Nicoleta Luciu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar aceasta s-a făcut remarcată încă de la o vârstă fragedă, atunci când a debutat pe micile ecrane și a intrat rapid în sufletele telespectatorilor.

Rolurile sale din telenovelele românești au propulsat-o direct în preferințele românilor atunci când a venit vorba despre actori, având un talent nativ în ceea ce privește acest domeniu.

De-a lungul carierei sale a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, însă puțini dintre acești știu, de fapt, că în adolescență, Nicoleta Luciu își dorea să devină călugăriță. Iată ce a făcut-o să se răzgândească în privința acestui aspect!

„La 18 ani îmi imaginam că o să fiu într-o mânăstire”

Deși este îndrăgită de români, având o mulțime de fani, nimeni nu a știut acest lucru până acum despre Nicoleta Luciu. Vedeta a visat toată adolescență să ajungă într-o mânăstire și să devină călugăriță, însă a renunțat la această dorință, imediat ce a început să muncească și să-și câștige existența.

Actrița a lucrat ca hostess, dar a avut și alte job-uri, ajungând să câștige bani, deși nu a fost deloc ușor la început, spune ea.

„La 18 ani îmi imaginam ca o sa fiu într-o mănăstire, călugăriță. Vorbesc serios. Tot liceul asta am visat. Sa devin călugăriță. Dar intre timp am mai făcut niște job-uri pe lângă școală, pentru ca aveam nevoie de bani, nu aveam o viață chiar roz. Când am văzut ca pot face bani ușor, muncind, mie nu mi se părea ca era o muncă.

Era o plăcere sa mă duc sa lucrez ca hostess, sampling, împărțeam tot felul de pliante pe la stopuri. Îmi mai luam și câte o înjurătură ca îi deranjam la geam, mai stăteam la câte o gură de metrou, stăteam in curent.”, a declarat Nicoleta Luciu, în urmă cu ceva timp.

Cu ce problemă de sănătate se confruntă actrița

Nicoleta Luciu a fost diagnosticată cu alopecie, iar pentru a se trata, aceasta a ajuns să ceară ajutorul specialiștilor. În urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare, bruneta a explicat că urmează o procedură săptămânală la o clinică din București, iar costul tratamentului este între 1.000 și 2.000 de euro.

"Nu am mai avut așa păr lung și frumos de zece ani. Este rezistent și are luciu. Ultima ședință. Părul și-a dublat volumul după opt luni de tratament. O dată pe săptămână, timp de 40 de minute.", a scris Nicoleta Luciu, pe rețelele de socializare.

