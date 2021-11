Nicoleta Nucă a recunoscut. Câte operații estetice are artista? "Mi-am injectat buzele prima dată la 18-19 ani"

In articol:

Nicoleta Nucă și-a câștigat un renume în industria muzicală prin multă muncă și a cunoscut succesul destul de repede, datorită talentului cu care este înzestrată. Cum pentru o apariție pe scenă nu este suficientă doar vocea, artista a decis să apeleze la mici trucuri de înfrumusețare și a vizitat medicul estetician, pentru a face mici schimbări.

Nicoleta Nucă și-a operat nasul

Nicoleta Nucă a dezvăluit că este total de acord cu operațiile estetice, atât timp cât nu îți schimbă complet înfățișarea și nu sunt exagerate. Artista povestea cu ceva vreme în urmă că una dintre intervențiile la care a apelat a fost rinoplastia, fiind nevoită să își rezolve o problemă medicală: "Nu am făcut așa multe schimbări. Schimbarea majoră, la față, a făcut-o rinoplastia, pe care mi-o doream cu multă vreme înainte să vin în România (n.r. din Republica Moldova). Am făcut-o și din motive medicale, nu doar estetice. Eu sunt pro operații estetice atâta timp cât sunt făcute în limita bunului simț.

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]

Am apelat la rinoplastie în primul rând pentru a rezolva o problemă medicală mai veche, și anume hipertrofia mucoasei nazale, apărută în urma folosirii excesive a picăturilor de nas, transformată apoi în dependență. Și, dacă tot eram la această clinică din Istanbul, unde se fac și operații estetice, am hotărât să profit de ocazie și să intervin și la forma nasului, pentru a o corecta puțin. (…) Eram dependentă de picături de nas de 12 ani. Am făcut niște modificări acolo unde mi-am dorit.", a declarat Nicoleta Nucă, pe rețelele de socializare.

Solista a recunoscut că o altă intervenție la care a apelat a fost injectarea buzelor cu acid hialuronic, încă de 18-19 ani: "La nivelul feței operații nu am, doar acid în buze. Și, un secret, aveam acid în buze încă dinainte să vin în România, acum 7 ani. De fapt, mi-am injectat buzele prima dată la 18-19 ani, pentru că așa mi-am dorit.", a mai spus vedeta, pe contul ei de Instagram.

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]

"Presiunea față de felul în care arăți este foarte mare"

Nicoleta Nucă a declarat că uneori presiunea celor din mediul online le face pe unele vedete să-și dorească o schmbare a înfățișării. Tocmai din acest motiv, însă, multe persoane ajung să de desfigureze din cauza intervențiilor estetice repetate, din dorința de a arăta perfect: "Cred că trăim într-o lume în care presiunea față de felul în care arăți este foarte mare și din acest motiv se ajunge la body shaming foarte agresiv în ziua de astăzi. Persoanele ajung să recurgă la foarte multe operații estetice.

Nu sunt împotriva lor, atâta timp cât sunt făcute cu măsură, dar, în unele cazuri, merg într-o extremă, unele femei nu mai arată a ființe umane doar din dorința de a atinge acea perfecțiune pe care o vedem în social media. Realitatea este alta și mi-ar plăcea să acceptăm faptul că toate femeile, chiar și cele care arată perfect, au și ele, poate, celulită sau acnee. Eu nu pot spune că sunt genul de om care s-a lăsat influențat de părerea celor din jur.", declara Nicoleta Nucă cu puțin timp în urmă, pentru Viva.ro.