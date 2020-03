Cântăreața Nicoleta Nucă a publicat și ea un mesaj în care vorbea despre isteria creată în rândul oamenilor de apariția coronavirusului. Tot mai mulți români au luat cu asalt supermarketurile și au cumpărat alimente de bază de teamă că ar putea rămâne fără mâncare. Artista a criticat dur acest comportament, într-o declarație publică pe pagina ei de pe o rețea de socializare.

„Deși perioada în care suntem este mai mult neagră decât alba, ar fi benefic pentru toți să o vedem și pe cea albă, sa gândim pozitiv și constructiv pentru binele general, dar și individual.. Da, îmi dau seama că nu este atât de ușor, însă cred că dacă ne mobilizăm, ne respectăm unii pe alții și, cel mai important, respectăm regulile de igienă și autoizolare, putem evita răspândirea virusului și mai mult, astfel depășind acest moment de criză”, a scris Nicoleta Nucă pe Instagram.

„Mi-aș dori ca in locul acestei PANICI generalizate, sa aibă loc o MOBILIZARE generală în care în loc să facem provizii ca pentru Apocalipsă, să ne ajutăm reciproc și să ne gândim și la ceilalți din jur respectând distanța unii față de ceilalți atunci când mergem în locuri publice, să ne spălam și igienizăm pe mâini, să stăm mai mult în casă și, mai ales, să învățam o lecție importantă din asta: societatea în care trăim are o structură fragilă, însă fiecare individ în parte, prin respect, educație, inteligență, ambiție, curățenie, bun-simț, responsabilitate, s.a.m.d. are puterea sa o întărească, astfel creând un mediu sănătos și sigur pentru toți!”, a continuat artista.

Ce are Guvernul pe lista urgențelor, în plină pandemie de coronavirus

Pe lista urgențelor sunt sprijinirea plății șomajului tehnic pentru angajații care își suspendă temporar activitatea, reducerea interacțiunii directe a cetățenilor cu instituțiile statului, prin extinderea termenului pentru plata impozitelor locale și stimularea capacităților de producție pentru bunurile necesare în această perioada, în primul rând materiale sanitare de protecție și dezinfectanți. Măsurile au fost discutate și cu patronatele și sindicatele.

Este o perioadă grea și pentru moneda națională. Cursul euro-leu a urcat la un nou nivel istoric. Cotațiile anunțate de BNR au depășit 4 lei și 84 de bani pentru un euro și 4 lei și 38 de bani pentru un dolar.

Între timp, una dintre companiile aeriene low-cost a anunțat că își suspendă zborurile începând din 21 martie, pe țoață durata stării de urgență.