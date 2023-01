Nicoleta Nucă nu a stabilit când va fi nunta. Motivul pentru care artista și iubitul ei nu se grăbesc cu acest eveniment

In articol:

Nicoleta Nucă și Alex Ursache trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mult timp și se pare că iubirea dintre crește pe zi ce trece. În urmă cu doi ani, aceștia au ales să facă un pas mare pentru relația lor, adică să se logodească.

La acel moment, artista susținea că marele eveniment ar putea avea loc în vara acestui an, însă lucrurile par să stea cu totul altfel acum, deoarece vedeta a mărturisit că nu a stabilit nunta cu iubitul ei.

Motivul pentru care Nicoleta Nucă și iubitul acesteia nu se grăbesc cu nunta

Chiar dacă după logodna dintre Nicoleta Nucă și Alex Ursache, artista declara că nunta ar putea avea loc în vara acestui an, iată că doi ani mai târziu lucrurile stau altfel. Cântăreața a mărturisit că nu a stabilit încă nimic cu iubitul ei, dar nici nu se grăbesc în organizarea marelui eveniment.

Motivul este unul simplu, ambii sunt spontani și nu vor să rămână blocați pe acest subiect.

,,Da și nu (n.r. dacă se mai căsătoresc în acest an) nu știu încă, n-am stabilit absolut nimic. Mi s-a mai întâmplat să fiu întrebată de ce am amânat nunta și am zis că nu am cum să amân ceva ce nu fusese stabilit clar încă, momentan o să vedem la momentul potrivit, să organizăm totul. Suntem destul de spontan ambii și atunci încercăm să nu ne blocăm în chestii de genul ăsta”, a dezvăluit artista, potrivit Spynews.

Cei doi vor ca nunta să aibă loc departe de România

Un singur lucru este cert în ceea ce privește nunta Nicoletei Nucă și a partenerului său, adică locul unde va avea loc, dar și invitații. Artista nu își dorește să meargă în fața altarului în România, iar Italia este locul cel mai potrivit pentru cei doi. Legat de invitați, artista a mărturisit că la nuntă vor fi prezenți familia și câțiva prieteni.

,,În continuare ne dorim să facem cât mai departe de România, în afară, să nu avem prea mulți invitați și ochi curioși”, a mai adăugat Nicoleta Nucă.