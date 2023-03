Nicoleta Nucă nu se grăbește să meargă la altar. Artista vrea ca ziua cea mare să fie perfectă: „Nu vrem să facem acest eveniment doar de dragul de a închide gura lumii”

In articol:

Nicoleta Nucă trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de logodnicul ei, Alex Ursache. Cei doi sunt foarte fericiți și își doresc să își petreacă restul vieții împreună.

Chiar dacă artista își dorește să facă pasul cel mare alături de bărbatul pe care îl iubește, iată că vedeta nu se grăbește deloc cu nunta, și asta pentru că își dorește ca fiecare element al

zilei să fie perfect.

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Nicoleta Nucă nu a stabilit când va fi nunta. Motivul pentru care artista și iubitul ei nu se grăbesc cu acest eveniment

Nicoleta Nucă, mărturisiri despre nunta cu Alex Ursache

Spre deosebire de alte persoane care își doresc să meargă cât mai repede la altar, iată că pe solistă o interesează mai mult ca nunta să fie de poveste, fiecare element fiind perfect încadrat la locul său, de la rochia pe care cântăreața urmează să o poarte și până la sala în care va avea loc fericitul eveniment.

Citeste si: Prognoza meteo ANM duminică, 19 martie 2023. Vremea se încălzește ușor în toată țara. Maxime de 17 grade- kanald.ro

Citeste si: Reacția unui bărbat când a descoperit după 6 ani de mariaj că soția cu care are 2 copii este, de fapt, sora sa- stirileprotv.ro

„Este în plan, când o fi să fie. Nu există presiune în privința asta din partea nimănui, cu atât mai puțin din partea noastră. Suntem relaxați, când o fi să fie, o vom face, ne vom organiza. Nu vrem să facem acest eveniment doar de dragul de a închide gura lumii, cumva, ci doar atunci când o să putem să organizăm totul așa cum ne dorim. Eu am pretenții foarte mari, nu el, să fie așa, să fie pe dincolo, rochia nu știu de care, locația nu știu de care. Să ne organizăm, căci nu este așa de ușor cum credeam.”, a povestit solista, pentru Ego.ro.

Nicoleta Nucă știe deja cum vrea să arate rochia de mireasă

Și dacă tot a vorbit despre nunta de poveste pe care și-o dorește, solista a mărturisit că vrea o rochie simplă, care să fie foarte comodă și să îi dea posibilitatea de a se mișca și a dansa în voie.

Nicoleta este însă foarte strictă în ceea ce privește voalul. Vedeta nu concepe ca acesta să fie unul scurt, ci vrea ca materialul diafan si aibă câțiva metri lungime, oferindu-i un adevărat aer de prințesă.

Solista a mai povestit că, în ceea ce privește nunta sa, nu va ține cont de anumite tradiții, cum este cea care precizează că nu este recomandat ca invitații să se îmbrace în alb la nuntă.

Citeste si: „I-am spus să plece și a plecat la 3 dimineața și s-a ajuns aici, ăsta e caracterul ei.” Fulgy a lansat noi acuzații pentru Bia Khalifa- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Hande Erçel și impresarul Hakan Sabancı formează cel mai nou cuplu: ”Totul merge bine, venim din vacanță”. Cum arată bărbatul care i-a furat inima faimoasei actrițe- radioimpuls.ro

„Eu am filmul meu de mică. Cu siguranță, o să vreau o rochie foarte simplă, nu sunt genul cu foarte multe zorzonele, ca să le zic așa. Am o obsesie să am voalul foarte lung. Este o chestie pe care o am de mică, este un vis de-al meu să am trena până la ușă. În rest, rochia să fie foarte confortabilă, foarte purtabilă, ca să zic așa, dintr-o stofă foarte lejeră, să nu mă strângă, să nu mă apese, să nu mă înțepe, să nu mă zgârie. Dacă sunt nervoasă în ziua nunții, am impresia că o să fiu nervoasă toată viața și nu este în regulă. Sunt genul care își dorește să facă nuntă pentru oameni, dar și pentru noi. Dacă mie îmi place să fie toată lumea îmbrăcată în alb, atunci să fie toată lumea îmbrăcată în alb. Nu există tradiția aceasta că la nuntă nu este voie să te îmbraci în alb. Doamne ferește, de unde ați scos-o pe asta, oameni buni? Nu există să eclipsezi mireasa, punct. Este despre ea nunta. Atunci, te poți îmbrăca cum vrei.”, a mai spus artista.

Solista a dat detalii despre fericitul eveniment, pe care nu se grăbește să îl organizeze. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Nicoleta Nucă, decizie radicală înainte de nuntă. Cu ce nu este de acord nici în ruptul capului: "Să nu punem pe umerii altor oameni povara noastră"