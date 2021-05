Nicoleta Pop de la Chefi la cuțite 2021, la spital cu piciorul în ghips. Ce a pățit blondina din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. „S-a terminat rău!”

In articol:

Nicoleta Pop, în vârstă de 37 de ani, face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021. Blondina din Brașov a avut o viață plină de aventuri și a declarat în cadrul emisiunii culinare că s-a bucurat de fiecare experiență trăită.

Cum și-a rupt piciorul Nicoleta Pop de la Chefi la cuțite 2021

Competiția Chefi la cuțite îi dă oportunitatea Nicoletei Pop să își testeze limitele și să învețe lucruri noi. Deși emoțiile au compleșit-o de multe ori până în această etapă, concurenta a făcut față cu brio provocărilor.

Nicoleta Pop la Chefi la cuțite 2021

Blondina a știut mereu să vadă partea plină a paharului și să trateze orice problemă cu zâmbetul pe buze. Așa a procedat și în momentul în care a avut un accident și și-a rupt piciorul. Evenimentul a avut loc în urmă cu trei ani de zile, iar Nicoleta Pop a avut grijă să imortalizeze momentul.

Ea a postat o fotografie de la spital pe contul de Instagram, în dreptul căreia a scris „o noapte superbă care s-a terminat rău, dar bine că mai avem puterea să facem haz de necaz”. În comentarii, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că a căzut în timp ce dansa.

Nicoleta Pop de la Chefi la cuțite cu piciorul rupt

Cine este Nicoleta Pop de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Nicoleta Pop este antreprenor și deține un atelier de broderie computerizată, care a funcționat bine în perioada pandemiei, mai ales pentru producerea măștilor de protecție. Concurenta s-a căsătorit de tânără, la vârsta de 18 ani, însă relația nu a funcționat și a divorțat un an mai târziu.

Echipa mov de la Chefi la cuțite 2021

Dacă pe plan sentimental nu a avut mult noroc, pe parte profesională Nicoleta Pop și-a îndeplinit un vis uriaș. Ea a obținut un job de stewardesă pentru armată, în Emiratele Arabe Unite, și a profesat timp de 9 ani, în perioada 2007-2016.

„Pentru armată n-ar fi posibil undeva în lumea asta să fac ce am făcut acolo. Dar ei au legile lor proprii și nu îi deranjează nimeni cu nimic, puteau să angajeze civili. Așa puteam zbura într-o bază militară, aveam program de birou. Am fost recomandată de un bun prieten și m-a întrebat dacă aș fi interesată și am zis că este o oportunitate pe care nu aș fi putut să o refuz”, povestea Nicoleta Pop, în audițiile Chefi la cuțite.