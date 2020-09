In articol:

Nicoleta, sora fetiței bătute crunt de mamă, povestește iadul prin care a trecut[Sursa foto: Captură YouTube]

Nicoleta, fata cea mare a mamei care și-a bătut cu bestialitate copilul de patru ani, a povestit cu ochii in lacrimi despre calvarul la care a fost supusă de-a lungul anilor. Fata a vorbit despre bătăile primite din partea mamei și a bunicii, dar și despre surorile ei, care ua fost tratate la fel. Declarațiile făcute de Nicoleta sunt sfâșietoare.

Citeste si: Doliu în lumea sportului! Mircea Pascu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, s-a stins din viață!

Citeste si: Clipe grele pentru fiica actorului Constantin Codrescu! ”Nu vrea să anunțe medicul”

Citeste si: Tânara agresoare din Târgu Jiu s-a întors la școală! Cum a fost primită de profesori și colegi

Dezvăluiri cutremurătoare

Marți seara, Nicoleta a povestit că a mers la Poliție pentru a denunța abuzurile la care este supusă atât ea, cât și surioarele ei, însă mare i-a fost mirarea când polițiștii care erau de serviciu au considerat că nu este atât de grav ce se întâmpla. Ana și Florentina sunt surorile mai mici ale Nicoletei. Ana este cea mai mică, iar Florentina cea mijlocie. Din păcate, aceasta se află într-un centru de plasament de aproximativ 3 ani. Miercuri dimineață, tânăra a primit un telefon din partea reprezentanților Poliției.

”M-au sunat cei de la Capitală, dacă ne putem întâlni ca să dau niște declarații în legătură cu cei de la Poliție. Am dat și imaginile cu sora mea, cu care am fost în momentul respectiv la Poliție”.

Nicoleta a mers la Poliție și a prezentat imagini cu sora ei, pe atunci în vârstă de doar 2 ani, care era bătută de mamă. Se pare că agenții de Poliție care erau de serviciu în acea zi i-au spus ”să nu se bage, pentru că nu este treaba ei”.

”Am fost de acord să ne întâlnim, ne-am întâlnit în apropierea casei mele, am dat declarații despre polițistul la care am fost și m-a ignorat. Am dat și o declarație despre ce am știut despre mama, despre bătăile Anei și Florentinei”.

Citeste si: Klaus Iohannis a decis acum! O lege deosebit de importantă, retrimisă în Parlament de urgență! - evz.ro

Oamenii legii care au ”respins-o” în acea zi pe Nicoleta au fost identificați, a anunțat Mihai Gâdea în emisiunea pe care o prezintă.

”Totodată, polițiștii Structurii de Control Intern din cadrul Direcției Generale a Municipiului București s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, cercetările urmând a se desfășura sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ”.

Nicoleta, amenințată de bunic

Tânără povestește că a primit un telefon din partea bunicului, care i-a spus că ar fi bine să se ferească pe stradă.

”Imediat după ce am dat declarațiile, am văzut că m-a sunat. Eu, în timpul ăsta, având telefonul pe silențios. L-am sunat înapoi, iar el a început să îmi vorbească foarte urât. Mi-a spus că tot ce fac e o legătură între mine și toate televiziunile ca dumneavoastră să aveți rating, iar dumneavoastră mă ajutați pe mine ca să câștig bani, case, mașini și alte porcării”, i-a povestit Nicoleta lui Mihai Gâdea.

”După toate astea mi-a zis să nu îi mai implic pe el și pe bunica la adresa căreia am depus o plângere și mi-a zis că l-au sunat niște oameni care i-au spus că nu este frumos ce fac, că ar fi mai bine să mă feresc pe stradă...”, a adăugat ea.

Tânăra de 19 ani a dezvăluit chinurile pe care a trebuit să le suporte atât ea, cât și surorile ei.

”Undeva la 5-6 ani ai mei au început bătăile. Crescând, bunica începea să îmi dea bătăi din ce în ce mai grave, adică a ajuns să mă strângă și de gât. Mama a oprit-o înainte să mă sufoc, pentru că nu mai aveam aer. M-a bătut cu un suport de umerașe, din lemn, chiar dacă nu am fost eu vinovată pentru ce m-a bătut. Dacă nu zilnic, măcar o dată pe săptămână tot era o bătaie”, a povestit tânăra de 19 ani.

Nicoleta a relatat cum era dată afară din casă de către bunică, după ce aceasta o bătea încontinuu.

”De multe ori mă bătea și mă dădea afară, minoră fiind dormeam ori în fața porții, ori pe băncuțe, unde găseam. Am dormit și la 10 ani și la 13 ani. De multe ori mă bătea de ziua mea de naștere și mă dădea afară. Îmi spunea mereu că sunt o bastardă iar ea m-a luat să mă crească doar să mă folosească. Mi-a spus-o drept în față!”.

În ciuda chinurilor în care a crescut, Nicoleta luptă pentru ca surioarele ei să fie în siguranță.

”A fost o viață foarte grea și de asta vreau să lupt și o să lupt în continuare până când surorile mele o să fie în siguranță”.

Nicoleta, sora fetiței bătute crunt de mamă, povestește iadul prin care a trecut[Sursa foto: Captură YouTube]

”Când am vazut-o în cătușe am început să plâng de bucurie”

Tânăra s-a mutat cu prietenul ei, care a ajutat-o să scape din iadul, unde era maltratată. Aceasta a povestit cum i-a spus mamei ei că vrea să rămână cu el,

” Eu am început să vorbesc cu prietenul meu. La început am fost doar prieteni. M-a susținut foarte mult. După care am început să ne apropiem. I-am spus mamei că vreau să rămân cu el, mama a dat o declarație că este de acord să plec din centru, așa am ajuns să mă mut cu el”.

Nicoleta a spus că are o relație foarte strânsă cu Florentina, sora de 15 ani, care se află în centrul de plasament, aceasta apelând la ea ori de câte ori are nevoie de ceva. Cât despre bătaia surioarei mai mici, a aflat chiar de la tatăl fetiței.

”Când am vazut-o în cătușe și reporterii au arătat treaba asta, am început să plâng de bucurie, pentru că în sfârșit s-a făcut ceva. Nu sunt o persoană să țin ură, să doresc răul cuiva. Dar când am văzut acele filmulețe am avut un atat de panică foarte grav. Și nu știam cum să fac să dau de cea mică”.