Nicoleta Voicu, clipe de coșmar alături de Gheorghe Turda. Cântăreața, dată afara din casă: ”M-am tăvălit pe jos”

Nicoleta Voicu a făcut mărturisiri șoc! Cântăreața de muzică populară a vorbit cu lux de amănunte despre relația ei cu Gheorghe Turda. Cei doi au trăit o poveste de dragoste cu multe suișuri și coborâșuri, iar interpreta de muzică populară a povestit un episod care a marcat-o.

„ La pământ eram, cu bagajele făcute. O imagine mai deplorabilă a unei femei care pleacă dintr-o căsnicie înfrântă nu există, nici în ochii copilului, nici în sufletul acelei femei. Acum 3 ani, în 2019, am stat un an împreună. Am venit noaptea, mi-era rușine să mă întorc înfrântă. Au fost multe plecări de care presa nu a știut”, a povestit Nicoleta Voicu, la Antena Stars.

Nicoleta Voicu, dată afară din casă

Cântăreața a povestit că au existat multe momente când a fost dată afară din casă de Gheorghe Turda. Artista a explicat cum era nevoită să-și facă bagajele și să se întoarcă în apartamentul ei chiar și în plină noapte.

Interpreta de muzică populară a mărturisit că experiența de viață pe care a trăit-o alături de Gheorghe Turda a afectat-o foarte mult, iar din acest motiv este de părere că nu va mai cunoaște vreun bărbat cu care să vrea să-și facă o familie.

„ Au fost și momente în care mă dădea afară din casă. M-am întors noaptea cu sacii cu haine. A doua zi a trebuit să mă mobilizez. Am plâns, m-am tăvălit pe jos. Mi-au trebuit câteva luni să îmi revin.(...) Am bocit zile întregi. Și am zis că în momentul în care plec, nu mă mai întorc. Dacă aș mai trece printr-o mocirlă ca cea în care am trecut de 2 ori nu o dată, nu aș mai accepta nimic.

De multe ori simt că eu nu voi mai avea o relație, tocmai pe acest considerent. Că mă voi retrage într-o viață departe... de pustnic. Sunt zile când nu simt nevoia de comunicare, ci doar de liniște”, a spus Nicoleta Voicu, pentru sursa precizată.