Nicoleta Voicu, ghinioane la tot pasul! Are probleme financiare și riscă să rămână fără casă: „Am această rată la bancă”

Nicoleta Voicu 17:41, iul 22, 2021

Nicoleta Voicu traversează o perioadă foarte grea din viața ei. Pandemia de coronavirus pur și simplu a îngenunchiat-o și abia mai poate să se mențină pe linia de plutire în ceea ce privește partea financiară.

Datoriile se înmulțesc pe zi ce trece și abia că mai poate să le rezolve pe toate. Ea spune că există chiar și riscul ră rămână fără locuință, dacă nu-și va plăti lunar rata pe care o are la banca.

Nu este pentru prima dată când Nicoleta Voicu este pusă într-o astfel de situație. Și în trecut ea a mai avut probleme cu banii, însă, de această dată pare că s-au strâns prea multe. Nu doar problemele financiare îi dau mari bătăi de cap, ci și cele de ordin sentimental.

Nicoleta Voicu, probleme mari de ordin financiar. Își poate pierde locuința

Dacă vrea să-și păstreze în continuare casa, Nicoleta Voicu trebuie neapărat să plătească o sumă de bani în fiecare lună, fie că dispune sau nu de acei bani. În caz contrar, ea riscă chiar să rămânî pe stradă!

„Am 800 de lei pe care îi am, nu-i am, eu trebuie să fac rost de ei. Este riscul oricărui om și inclusiv al meu. Trebuie să muncesc, nu doar că am această rată la bancă”, a declarat Nicoleta Voicu, într-o emisiunea televizată.

Nicoleta Voicu, lovită de ghinion în dragoste

După despărțirea de Gheroghe Turda parcă nimic nu a mai fost la fel. Nicoleta Voicu se simte, parcă, blestemată și spune că nu mai poate avea liniște într-o relație. Ea spune că oamenii se îndepărtează pur și simplu de ea fără vreun motiv și nu știe ce să mai facă, căci pare că ghinionul s-a lipit de ea și nu mai vrea să dispară.

„Sunt urmărită din umbră! Nu știu ce se întâmplă. De unde relație, nu pot avea iubit! Apare nu știu cine, dar apoi dispare, nu mă mai vrea. Chiar și unii colegi dispar, nu mai sunt prietenii mei. Se depărtează de mine…”, a declarat Nicoelta Voicu.