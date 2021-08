Nicoleta Voicu, la capătul puterilor! Artista este hărțuită de ani de zile de un individ necunoscut: „Omul acesta are probleme psihice”

In articol:

Nicoleta Voicu traverseză o perioadă destul de grea din viața ei. Interpreta de muzică populară se confrună cu probleme pe mai multe planuri. Financiar, aceasta a fost în posibilitatea de a-și pierde casă și a întâmpinat și probleme de sănătate.

Iar dacă aceste lucruri nu erau destul, iată că fanul obsedat de ea a început iar să o hărțuiască. Este deja al treilea an de când se întâmplă aceste lucruri, iar Nicoleta Voicu spune că pur și simplu a ajuns la capătul puterilor și îi imploră pe polițiști să o scape.

Nicoleta Voicu [Sursa foto: Captură video ]

Nicoleta Voicu: „A m făcut o plângere penală”

Artista nu mai suportă situația care detează încă din 2019. Un individ continuă să o dispere cu telefoanele, însă fără să spună și ce vrea de la ea. Pentru că se teme pentru viața ei, căci nu știe cine este la capătul celuilalt telefon, Nicoleta Voicu a depus plângere penală și abia așteaptă ca individul să facă un pas greșit pentru ca oamenii legii să-l prindă.

„Durează din 2019 începând cu 22 aprilie. Sunt sunată continuu, în fiecare lună, 2019, 2020, 2021 de pe un număr privat. Ultimul apel a fost în data de 14 august, de fapt, două apeluri. Acestea m-au băgat în panică. Mi-au declanșat starea de panică. Eu am făcut o plângere penală la Secția 15 de Poliție în 29 ianuarie 2021. Am atașat de fiecare dată fiecare apel, de câte ori sunt apelată de pe acest număr privat, mail-uri. Am atașat mail-uri la poliție”, a declarat artista la o emisiune TV.

Nicoleta Voicu [Sursa foto: Captură video ]

Artista nu mai suportă această situație

Nicoleta Voicu se teme pentru viața ei și îi este frică să nu se trezească cu hărțuitorul la ușa casei. Nici măcar nu-și explică cine ar putea să recurgă la asemenea gesturi, mai eles că, spune ea, nu este genul care să se certe.

„Nu pot să mai aștept. Am intrat în al treilea an de hărțuire. Omul acesta a făcut o obsesie pentru mine, omul acesta are probleme psihice din moment ce mă sună continuu. Nu am avut conflicte cu nimeni. Eu nu am conflicte și tocmai de aceea îmi amplifică starea de spaimă, de teroare. Mă pot trezi cu el la ușă din moment ce pe 14 august m-a sunat de două ori”, a mai spus Nicoleta Voicu.