Nicoleta Voicu nu regretă că a lipsit de la nunta fiului ei! Artista nu poate trece peste scandalul dintre ei: „Nu îl iert. A greșit”

Nicoleta Voicu nu a fost prezentă la una dintre cele mai frumoase zile din viața fiului său, respectiv nunta acestuia. Ceea ce nu știu fanii, de fapt este că artista și Vicențiu nu își mai vorbesc, iar totul ar fi pornit de la o postare pe Facebook, publicată chiar de vedetă.

În același timp, cântăreața susține că nu vrea să-l ierte pe băiatul ei, considerând că acesta a greșit mult față de ea.

Motivul disputei dintre Nicoleta Voicu și fiul ei

Vicențiu și aleasa inimii lui și-au unit destinele vara aceasta, însă Nicoleta Voicu nu a fost prezentă la fericitul eveniment, din cauza unei dispute care există între ea și băiatul ei. Concret, întregul scandal ar fi pornit de la o postare pe Facebook, pe care chiar artista a făcut-o.

Mai precis, în mesajul de pe rețeaua de socializare, Nicoleta Voicu anunța fericită că fiul ei urmează să se căsătorească, însă tânărul nu a fost atât de încântat de gestul mamei lui, așa că cei doi s-au certat foarte tare.

A urmat apoi nunta tânărului, acolo unde Nicoleta Voicu a decis să nu participe, însă nici până acum apele nu s-au mai calmat între mamă și fiu, căci tot nu-și vorbesc.

Cu toate acestea, cântăreața de muzică populară susține că nu regretă decizia pe care a luat-o, aceea de a nu participa la fericitul eveniment, și mai mult de cât atât, aceasta a mai spus că este și resemnată de situația dintre ea și băiatul ei.

„M-am împăcat cu acest lucru, la fel ca și Mirabela Dauer (75 de ani). Nu îl iert pe fiul meu pentru ce a greșit. Nu știu dacă am vrut să îi dau o lecție de viață. Pentru dânsul, balanța înclină foarte mult în favoarea celor despre care am vorbit. Am vrut să vadă cum este să lipsească mama lui de la nuntă, care financiar nu este la egalitate cu cei pe care el îi admiră și pentru care balanța înclină favorabil. El nu și-a dorit această expunere publică, dar eu ce să fac dacă sunt persoană publică și presa preia? Cum să țin eu presa în frâu?', a spus Nicoleta Voicu pentru Click !

În același timp, Nicoleta Voicu susține că ea a avut un comportament pe cât se poate de civilizat, ceea ce nu s-a întâmplat la fel și din partea fiului ei, motiv pentru care nu i-a permis să îi vorbească urât.

„Atât timp cât eu am avut un comportament mai mult decât civilizat față de el, nu văd de ce să îi permit unele greșeli de exprimare, ca să spun așa. Expresii nepotrivite ca de la fiu la mamă, și dacă nu îl corijez azi, nu îl corijez nici mâine, o să dezvolte pe viitor un comportament total neadecvat față de mine, motiv pentru care am ales să nu mă duc la nunta lui. Au fost mai multe lucruri care s-au adunat pe parcursul anilor. Asta este, a fost decizia mea și nu îmi pare rău că am luat această decizie, pentru că mai sunt și alte lucruri cu care a greșit față de mine', a mai declarat Nicoleta Voicu.