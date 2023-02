Nicoleta Voicu reacționează, după ce a fost implicată fără voia ei în scandalul dintre Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda. Ce a deranjat-o cel mai tare: „De ce să planeze asupra mea lucruri care nu s-au întâmplat”

In articol:

Între Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu s-a iscat un scandal de proporții, după ce interpretul de muzică folclorică a dezvăluit că între el și cunoscuta cântăreață a existat o relație amoroasă în tinerețe, însă asta nu a fost tot, dat fiind faptul că acesta a continuat seria dezvăluirilor spunând că iubita lui de la vremea respectivă ar fi avut mai multe legături cu mai mulți bărbați, ceea ce îl

nemulțumea pe artist.

Ei bine, la rândul său, Elena Merișoreanu a reacționat, fiind dezamăgită de declarațiile lui Gheorghe Turda și explicând că nu-l va ierta pe acesta niciodată. Mai mult decât atât, artista a mai spus că fostele concubine ale interpretului de folclor ar fi contactat-o și i-ar fi cerut chiar să meargă toate într-o emisiune TV pentru a face dezvăluiri despre cine este cu adevărat Gheorghe Turda.

Citește și: Elena Merișoreanu, surprinsă de colegii de breaslă, după ce s-a operat: ”Nu trece zi” Cum se simte folclorista la două luni de la intervenție?

Ei bine, deși Elena Merișoreanu nu a făcut publice numele celor 3 concubine ale lui Turda, Nicoleta Voicu susține că artista a făcut referire și la ea, precizând totodată că nu a sunat-o niciodată pe interpreta de folclor.

Citeste si: Un nou val de cutremure sâmbătă dimineața, în Gorj. INFP: "Pot apărea şi replici de intensitate mai mare"- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

„Eu nu am fost concubina domnului Gheorghe Turda, vreau să ies din aceasta catalogare. Am fost iubita, a fost o relație asumată, am fost doi oameni liberi, a fost o relație cu acordul ambelor părți.(...) Eu sunt una dintre cele trei concubine, dar nu am sunat-o pe doamna Merișoreanu.(...) Insist ca doamna Merișoreanu, în urma declarațiilor făcute, să precizeze cu subiect și predicat numele celor trei concubine care au sunat-o. Eu nu am sunat-o, am văzut și declarațiile lui și tot și el a făcut referire la cele trei relații cu care s-a afișat public și de ce să planeze asupra mea lucruri care nu s-au întâmplat, care n-au legătură cu realitatea”, a declarat Nicoleta Voicu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Nicoleta Voicu [Sursa foto: Captură TV]

Elena Merișoreanu susține că nu-l va ierta niciodată pe Gheorghe Turda

Nu cu mult timp în urmă, Gheorghe Turda a făcut o serie de dezvăluiri despre Elena Merișoreanu, cu care a avut o relație în tinerețe. Ei bine, la un moment dat, interpretul de folclor a precizat că artista ar fi fost nehotărâtă la momentul respectiv în privința unei relații mai serioase, căci ar fi avut legături cu mai mulți bărbați.

„ Elena Merișoreanu e colega mea și am încheiat! Mi-a fost drăguță, iubită! Nu s-a legat pentru că ea era nehotărâtă. A exagerat presa când a zis ea că eram pe cale să ne căsătorim. Eu nu am să-i dau replici, că nu am de ce, dar ea era total nehotărâtă. Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul”, a declarat Gheorghe Turda, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: ”Eram doi perfecționiști.” Mihaela Bilic, dezvăluiri despre motivul despărțirii de Constantin Stan, soțul Andreei Berecleanu- kfetele.ro

Citeste si: Se spală sau nu de Moșii de iarnă 2023? Răspunsul clar dat de preoții! Sâmbăta Morților este o sărbătoare foarte importantă- stirilekanald.ro

Citeste si: Episod dramatic pentru actrița Cansu Dere în aeroport!- radioimpuls.ro

Citește și: Elena Merișoreanu nu-l va ierta niciodată pe Gheorghe Turda pentru declarațiile făcute la adresa ei! Artista, o nouă reacție la adresa lui: „Să nu uite că soțul meu l-a ajutat la greu”

La scurt timp după, Elena Merișoreanu a venit, la rândul său, cu o serie de declarații, spunând că nu-l va ierta niciodată pe Gheorghe Turda pentru ceea ce a spus despre ea.

„M-au deranjat foarte mult vorbele lui. Am fost colegi și prieteni și nu este frumos să ne jignim după atâția ani. Ar trebui să țină minte că nu am să-l iert toată viața mea pentru ce a spus! Îi transmit, să nu uite că soțul meu l-a ajutat la greu. El l-a ajutat atunci când a avut probleme.”, a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru viva.ro.