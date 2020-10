Nicos a fost eliminat din casa Puterea dragostei

Nicos a fost eliminat din casa Puterea dragostei. Se pare că Nicos nu își mai dorea să rămână în competiția dragostei, astfel că le-a cerut fetelor să îl voteze. Zis și făcut. A fost votat aproape în unanimitate.

Nicos le-a rugat pe fete să îl voteze

In articol:

Deși concurentul susține că nu mai vrea să deranjeze pe nimeni, se pare că acesta ar avea și niște probleme de sănătate pe care trebuie să le rezolve în România, cel puțin asta l-a întrebat Cristina Mihaela în momentul în care și-a exprimat motivul pentru care le-a cerut tuturor fetelor să îl ajute să iasă din competiție. Încă nu se știe care este adevărul din spatele acestei dezicii pe care a luat-o fostul iubit al Alexandrei.

De cealaltă parte, băieții au votat-o pe Andreea, care a trecut prin emoții, după ce a văzut că a fost la un pas să fie eliminată, dar și că le este atipatică atât băieților, cât și fetelor. Cu toate astea, ea a fost salvată, după ce Alexandra a fost votată favorita săptămânii din nou. (Nicos de la Puterea dragostei a fost în secret în România! Ce a făcut în țară).

Care este adevărul din spatele plecării lui Nicos?

Nicos: Am tot stat pe Internet și am ajus să cred că Alexandra avea dreptate cu ce zicea săptămâmna trecută. Am văzut și niște chestii pe fan-page-uri. Nu vreau să deranjez pe nimeni. Nu vreau să stau în casă cu forța”

Cristina Mihaela: Am înțeles că le-ai zis altceva. Că ai niște probleme pe care trebuie să le rezolvi. De sănătate”

Nicos: Bineînțeles că voi reveni. Dar doar dacă voi ști că există o femeie. De două luni trec prin tensiuni, m-am plictisit și de certuri și de Alexandra. Simt nevoia de o femeie. Să mai iau și eu în brațe. Vreau să știu că există o femeie pe care să o intereseze orice discuție.

Cristina Mihaela: Eu sper că nu vei regreta această decizie și anume aceea de a le cere fetelor să te voteze spre eliminare”