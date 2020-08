Nicos și Alexandra de la Puterea dragostei au format un cuplu pentru o scurtă perioadă de timp[Sursa foto: Captură KANAL D]

Nicos și Alexandra de la Puterea dragostei s-au lăsat conduși de orgoliu și acum nu mai formează un cuplu. Concurentul a vorbit într-un live pe Instagram, în urmă cu puțin timp, ceea ce a dus la o despărțire.

„Hai să clarificăm treaba asta cu Alexandra. Nu m-am despărțit de Alexandra pentru ce a făcut ea în trecut, videochat, că a fost vreo escortă, chestii d-astea. Nu mă deranjează. Eu am judecat-o și am analizat ce s-a întâmplat în emisiune. M-a jucat cinci-șase zile doar ca să aibă ce să se discute în emisiune. Am făcut și eu greșeli în această emisiune, dar nu îmi e rușine de nimic”, a declarat Nicos.

În continuarea, Nicos a adăugat că mai are „o tonă” de sentimente pentru fosta lui iubită.

Nicos de la Puterea dragostei a vrut să părăsească emisiunea cu Alexandra

Nicos a făcut o dezvăluire neașteptată! Cântărețul și-ar fi dorit să încalce regulamentul, dar și să părăsească emisiunea alături de Alexandra, după ce ar fi auzit în emisiune că și ea își dorește același lucru.

„Eu am conversații cu Alexandra! În emisiune ea zicea că nu o interesează dacă pleacă din emisiune. Da? I-am zis să iesim, să luam masa împreună, să dormim împreună, i-am zis că-i trimit un taxi. După mi-a zis că nu mai contează, că este ok. I-am zis că dacă n-o interesează, hai să plecăm acasă!”, a mărturisit concurentul.

Nicos și Alexandra de la Puterea dragostei, dupa ce au oficializat relația[Sursa foto: Captură KANAL D]

Nicos, despre gesturile care l-au atras la Alexandra

În timpul live-ului, mulți dintre fani i-au transmis că nu s-a potrivit deloc cu Alexandra și nu înțeleg de ce au format un cuplu.

„Și eu am simțit că nu este pentru mine, dar pe parcurs am simțit niște chestii. Eu și în emisiune am zis: Alexandra este o guralivă! Când am vorbit cu ea am simțit că era mai dulce, mai finuță și chestiile astea m-au atras”, a încheiat tânărul. (Citeste si: Alexandra s-a saturat sa fie judecata de toti si a spus TOT! Ce vrea cu adevarat concurenta Puterea dragostei? "Merit sa traiesc fara sa ma simt vinovata!")