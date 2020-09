Nicos de la Puterea Dragostei are o relație cu o vloggeriță cunoscută?

Nicos de la Puterea Dragostei nu are iubita in casa[Sursa foto: Instagram]

Nicos de la Puterea dragostei și una dintre surorile vloggerițe care au devenit celebre datorită dezvăluirilor făcute din show ar avea o relație. Se pare că este vorba despre Tina, cea care în mai multe rânduri a spus că-l place pe concurentul de la Puterea dragostei. Informația circulă pe grupurile de susținători ai emisiunii și pare că a fost alimentată și de mesajele pe care Tina i le trimite lui Nicos pe Instagram. ”Cine-i băiatul ăsta drăguț?”, este mesajul postat de Tina, care i-a făcut pe urmăritorii lui Nicos să ia foc. (Vezi cum arăta Nicos pe vremea când avea 130 kg)

Vloggerita Tina a recunoscut ca-l place pe Nicos de la puterea dragostei[Sursa foto: Instagram]

Asta după ce Tina a spus de mai multe ori în filmulețele făcute cu sora ei că îl place pe Nicos. Pe de altă parte, și concurentul de la Puterea dragostei a recunoscut că le știe pe cele două vloggerițe, mai mult Nicos a precizat într-un live că are o relație specială cu acestea, motiv pentru care tot mai mulți fani îi spun că ar forma ”un parteneriat”.

Nicos de la Puterea Dragostei nu mai formează un cuplu cu Alexandra

Nicos în casa Puterea dragostei nu și-a făcut până acum un cuplu. Deși a încercat o apropiere cu Alexandra, iar pentru puțin timp chiar s-a crezut că ei sunt într-o relație. Discuțiile dintre ei au fost se pare mai importante decât sentimentele. Într-un live, Nicos a vorbit despre relația cu Alexandra. Concurentul a vorbit într-un live pe Instagram, în urmă cu puțin timp, ceea ce a dus la o despărțire.

„Hai să clarificăm treaba asta cu Alexandra. Nu m-am despărțit de Alexandra pentru ce a făcut ea în trecut, videochat, că a fost vreo escortă, chestii d-astea. Nu mă deranjează. Eu am judecat-o și am analizat ce s-a întâmplat în emisiune. M-a jucat cinci-șase zile doar ca să aibă ce să se discute în emisiune. Am făcut și eu greșeli în această emisiune, dar nu îmi e rușine de nimic”, a declarat Nicos.