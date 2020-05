In articol:

Nicu Alifantis a râs de Slujba de Înviere de la malul mării. Permanenta Arhiepiscopiei Tomisului a decis ca in noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul noptii, in bisericile si manastirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia slujba inceputului pascal si Sfanta Liturghie, clerul chemand credinciosii sa primeasca Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti. (vezi ce omagiu i-a adus Nicu Alifantis lui Tudor Arghezi)

Arhepiscopia Tomisului a explicat ca a luat aceasta decizie deoarece pe data de 27 mai este Odovania (Incheierea) praznicului Invierii Domnului, cand randuiala slujbei prevede acelasi inceput ca in noaptea Invierii si ca sunt dorinte neimplinite ale credinciosilor de a se impartasi la Liturghia Invierii din noaptea de Pasti si de a duce, la casele lor, Lumina Invierii, ca pe un drum simbolic al urcusului spre Inviere. Sute de credinciosi au mers, marti seara, la catedrala arhiepiscopala din Constanta, acolo unde IPS Teodosie a oficiat slujba inceputului pascal si Sfanta Liturghie, chemand credinciosii sa primeasca Lumina Invierii ca in noaptea de Paste.

Nicu Alifantis a râs de Slujba de Înviere: "Cică e un concert reluat la cererea publicului"

"Vrem sa fie in noaptea aceasta, cand slujba este asa cum scrie in carte, nu am inventat-o eu, vreau sa simtiti ca ati avut parte de Inviere si de Lumina Invierii. Este Lumina primita in Sambata Mare de la Ierusalim. Iata, la sfarsitul sarbatorii Invierii, nu face alta slujba decat cea care este prevazuta in carte, cum ne-a trimis si Patriarhia la timpul cuvenit, cum se fac slujbele pe tot anul.Sa ne ajute Dumnezeu sa simtim fiorul Invierii lui Hristos pentru ca Invierea tine 40 de zile, chiar si joi (cand e de fapt Inaltarea) este Invierea Domnului", a spus IPS Teodosie.

“Cine spunea că nu s-a dat drumul la spectacole? La Constanța e mare show mare. Cântă unu’ Teo & Band. Lumea agită lumânări, lingurițe, anafore, candele, telefoane mobile, publicul cântă extaziat, emoția vălurește mai abitir ca marea cea mare și neagră. Cică e un concert reluat la cererea publicului. Doamne-ajută, în sfârșit am intrat în normal!”, a postat, cu ironie, cântărețul Nicu Alifantis.