Niculina Stoican face mărturisiri despre relația cu soțul ei: ”Am primit telefoane: știi, soțul tău mă iubește”

Niculina Stoican, iubita câtăreață de muzică populară a povestit mai multe despre cât de greu i-a fost să treacă peste momentele dificile din viața sa, dar și despre situația în care așa zisă amantă a soțului ei

a contactat-o.

Cântăreața de muzică populară este căsătorită de mai de 30 de ani cu Vasile Stănescu, alături de care are un băiat, pe Vlad, în vârstă de 27 de ani. Niculina a fost încercată de sentimente contradictorii, atunci cânda primit un telefon de la o femeie, care susținea că este amanta soțului ei.

Ce i-a răspuns Niculina Stoican așa-zisei amante a soțului ei?

,,Am primit telefoane: „Știi, soțul tău mă iubește”. I-am spus: „Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu.”, a declarat Niculina Stoican în cadrul unei emisiuni.

Niculina Stoican [Sursa foto: Instagram]

Niculina Stoican susține că nu a fost niciodată o persoană geloasă, ba mai mult era conștientă de faptul că multe femei l-au plăcut pe soțul acesteia. ,,Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu.", a adaugat cântăreața.

Niculina Stoican s-a luptat cu depresia după ce soțul ei a ajuns la închisoare

Soțul Niculinei Stoican, Vasile Stănescu a fost închis, în anul 2014 pentru obținerea ilegală de rambursări de TVA, în valoare de 13,6 milioane de lei. Cântăreața a fost nevoită să treacă prin cele mai cumplite stări, ajungând chiar să se confrunte cu o depresie severă.

Vasile Stănescu a stat închis aproape trei ani, timp în care soția acestuia a trecut prin momente grele, de depresie și atacuri de panică. „Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți.", a declarat Niculina Stoican.

,,Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele", a mărturisit frumoasa cântăreață, cu lacrimi în ochi.

Niculina Stoican devastată de moartea lui Petrică Mâțu Stoian

Niculina Stoican a fost devastată de vestea morții prietenului și colegului ei de breaslă, Petrică Mâțu Stoian. Artista a dezvăluit, cu greu, printre șacrimi ce s-a întâmplat de fapt cu interpretul de muzică populară. Cei doi au împărțit scena ani de zile și îi lega o prietenie strânsă.

"Sunt goală. În mintea și sufletul meu e un mare vid, un mare gol. Nu am cuvinte, nu îmi găsesc cuvintele. Toată după-amiaza am stat de vorbă cu sora lui. Fiind la spital spera până în ultima clipă că totul va fi bine. Avea probleme cu inima și acest tratament se pare că i-a declanșat ceva sau i-a agravat probleme cu inima pe care le avea. Nu știu din ce motive s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Avea și probleme cu coagularea sângelui.", a mărturisit artista.

