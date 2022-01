Niculina Stoican l-a visat pe Petrică Mîțu Stoian! Ce mesaj i-a transmis artistul din lumea de dincolo: "Mi-a spus: să nu uiți de înțelegere!". Dezvăluiri în premieră

In articol:

Niculina Stoican a acordat un interviu în preajma sărbătorilor în care a vorbit despre relațiile de prietene cu colegii de scenă, dar și despre prietenia cu Petrică Mîțu Stoian.

Niculina Stoican, mărturisire surprinzătoare. "Nu am fost nicodată prietenă cu Enceanu, Steliana Sima sau Mariana Ionescu"

Una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară a făcut mărturisiri în premieră despre o parte dintre colegi de breaslă.

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook/ Niculina Stoican]

După moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian au ieșit la lumină mai multe detalii neștiute de fani și adevăruri despre relațiile dintre colegii săi de breaslă. Niculina Stoican a avut o relație sinceră cu artistul, atât pe scenă, cât și în viața privată. Însă, fanii au aflat abia acum că în cazul lui Constantin Enceanu, Steliana Sima și Mariana Ionescu, relația este diferită.

"Eu nu am fost niciodată prietenă nici cu Enceanu, nici cu Steliana Sima și nici cu Mariana Ionescu. Noi suntem colegi și asta nu înseamnă că nu îi prețuiesc pentru ceea ce sunt ei, pentru faptul că facem parte din aceeași generație.

Nu ne-am vizitat niciodată, dar asta nu înseamnă că este greșit. Nu înseamnă că dacă apărem la televizor și stăm unii lângă alții și zâmbim, ne petrecem, lucrul acesta trebuie să-l facem pentru public. Nu înseamnă că după ce ieșim din filmare trebuie să ne batem sau trebuie să ne ducem de la unul la altul să dormim câte o săptămână că trebuie să mulțumim pe cineva. Nu-mi trăiesc viața ca să mulțumesc pe cineva, că nu am de ce.Eu sunt foarte stăpână și foarte corectă pe ceea ce spun și îmi susțin sentimentele și ceea ce sunt și nu am nimic de ascuns. Ei sunt colegii mei, nu au fost niciodată prietenii mei.", a mărturisit Niculina Stoican într-un interviu la Pro tv.

Citeste si: Gina Pistol s-a despărțit de Smiley?! „Nu i-am fost o iubită bună. Sinceră să fiu, nici nu am încercat”- bzi.ro

Citeste si: Moment sfâșietor la spectacolul în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. Ce a apărut pe scenă când ar fi trebuit să cânte artistul. Toți spectatorii s-au frecat la ochi Imagini exclusive

Niculina Stoian l-a visat pe Petrică Mîțu Stoian

Niculina Stican și Petrică Mîțu Stoian, în tinerețe [Sursa foto: Facebook/ Niculina Stoican]

Citeste si: EXCLUSIV. De-a dreptul emoționant! Cum au fost primiți iubitorii de muzică populară la spectacolul în memoria lui Petrică Mîțu Stoian: ”A plecat dintre noi mult prea repede”

Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian au avut o relație strânsă de prietenie. Artista a mărturisit că de-a lungul carierei au exista mulți colegi de breaslă care ar fi vrut să-i vadă despărțiți pe cei doi mari artiști, însă succesul și dragostea oamenilor au fost mai puternice. Moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian a lăsat o gol imens în sufletul său și chiar l-a visat în timp ce i-a transmis un mesaj.

"Relația mea cu Petre a fost de cu totul altă natură. O relație bazată în primul rând pe locul în care ne-am născut. Noi împreună eram o forță și cream atâtea invidii și atâtea răutăți, că au fost atâția colegi în jurul nostru care nu au făcut nimic altceva toată cariera lor decât să ne despartă, să ne dea la o parte, să nu mai fiu eu, să vină altcineva. Este liberul arbitru, este legea supraviețuirii, ca-n junglă. Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale. Eu nu aveam nevoie și nici el. Nu aveam nevoie unul de celălalt să ne susținem pe scenă. Noi eram o forță și separat. Noi am avut o înțelegere pe care eu am respectat-o cuvânt cu cuvânt. L-am și visat și mi-a spus: să nu uiți de înțelegere.", a mai povestit Niculina Stoican.

Distribuie pe: