Niculina Stoican, luată în vizor de Valentin Sanfira! Ce acuzații i-a adus artistei

Valentin Sanfira a descris-o pe Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook] 13:03, iun 12, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Un nou scandal în lumea muzicii populare este pe cale să izbucnească? Valentin Sanfira a făcut dezvăluiri dără perdea despre colegele sale de breaslă. Prima dată, cântărețul de muzică populară a descris-o pe Margareta Clipa ca fiind „fățarnică și îmbârligătoare”. Atenția cântărețului s-a îndreptat către Niculina Stoican, căreia i-a adus acuzații uluitare.

Valentin Sanfira a mărturisit că Niculina Stoican este „tâfnoasă”. El a mărturisit că interpreta de muzică populară împrumută piese de alți cântăreți. Pentru unele dintre ele, Niculina Stoican nu ar fi cerut voie să le împrumute. El a mai adăugat că în folclor „merge” să mai furi melodii. În încheiere, îndrăgitul artist de muzică populară a mai adăugat că artista este foarte vulcanică și e bine să eviți să „intri în gura ei”.

„E țâfnoasă, a d***u, tipicară, punctuală, vitezomană. Mai împrumută cântece de la colegi. Mi-a luat și mie vreo două, dar nu e problemă, e colega mea. Îi place un cântec de pe CD-ul ăsta, ia și-l în primă. E, mai cere voie. Lasă că el folclor, merge. E drăcoasă, să nu intri în gura ei că nu te mai spală nici Oltul”, a spus Valentin Sanfira, la o emisiune televizată.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Valentin Sanfira și soția lui, Codruța Filip [Sursa foto: Facebook]

Valentin Sanfira, declarații despre soția lui, Codruța Filip

Valentina Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit în luna octombrie a anului trecut. Cei doi s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare ale emisiunii Teo Show și a fost dragoste la prima vedere.

Citeste si: Valentin și Codruța Sanfira, vacanță de vis în Dubai. Cei doi au petrecut un sejur de neuitat în destinația extrem de luxoasă

„Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nici o șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic. M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: ”Doamne, ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!”. Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: ”Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?””, a declarat Valentin Sanfira, la Teo Show.