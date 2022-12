Niculina Stoican, mărturisiri emoționante despre greutățile și bucuriile vieții! Artista are o lecție importantă: "Am refuzat întotdeauna să urăsc" | EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoican se numără printre vedetele care își serbează astăzi onomastica. Îndrăgita interpretă de muzică populară este cunoscută în toată România, dar și un exemplu când vine vorba de optimism și lecții de viață.

Artista recunoaște că are principii solide de viață și se ghidează întotdeauna după ele. Cele mai importante valori le-a moștenit de la mama și de la bunica sa, iar iertarea și iubirea sunt fundamentale, indiferent de cât de grele au fost sau nu anumite situații din viața ei.

Niculina Stoican, totul despre principiile care îi ghidează viața

Niculina Stoican a vorbit recent cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre principiile care îi ghidează viața, dar și lecțiile pe care le-a învățat de la mama sa, Angelica Stoican. Artista ne-a mărturisit că își trăiește viața echilibrat și le răspunde întotdeauna oamenilor cu un zâmbet, căci toată lumea merită asta, indiferent cât de mohorâtă sau nu este ziua lor.

"Am reguli și principii după care trăiesc și cred că sunt sănătoase pentru că le-am primit în copilărie. Eu cred că oriunde am trăi în lumea asta, dacă ne amintim de lucrurile simplu, de salutul pe care trebuie să-l dăm oamenilor pe care ăi cunoașteam, este bine și pentru noi.

Trebuie să te uiți în ochii omului, să îi dai "Bună ziua!" și să îi zâmbești chiar dacă îl vezi împovărat. Zâmbetul tău o să-l ajute să uite, cel puțin pentru moment, greutatea pe care o simte. Fiecare am greutăți. Doar cei care defilează sau cei care nu simt nimic pot spune că nu au greutați.

Eu nu am tânjit niciodată după oamenii care au de toate și când îi privești în ochi îi vezi că sunt goi. Prefer să tânjesc după ceva, să nu am ceva și să îmi rămână dorința de a avea acel ceva, de a mă uita în jur și a rămâne cu dorința. Când ai tot, deja ce-ți mai poți dori. Cam așa văd eu viața.

Dacă eu sunt așa și sunt echilibrată, ori de câte ori m-a lovit viața am încercat să găsesc soluții și să nu învinovățesc pe nimeni, ci să îmi învăț lecția, asta înseamnă că am crezut într-o familie frumoasă care a știut să mă crească, să mă educe și ce este cel mai important, să mă iubească. Este minunea pe care dacă o primi și o înfăptuim, suntem cei mai puternici din Univers", a mărturisit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Cum a făcut Niculina Stoican față greutăților

Viața nu a fost întotdeauna roz pentru îndrăgita artistă. Deși s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente din viața ei și are parte de o carieră impresionantă, Niculina Stoican a traversat și momente mai puțin plăcute, iar iertarea și iubirea au fost aliații, indiferent de câte probleme avea.

Citește și: Ce se întâmplă între Niculina Stoican și soțul ei, după trei decenii de mariaj. Artista, mai sinceră ca niciodată: "Să te detașezi și să îți fie bine"

"Toată viața m-am îndârjit în a iubi și a refuza întotdeauna să urăsc, chiar dacă am fost tentată de foarte multe ori. Am iertat, dar nu am uitat, am iubit și nu am urât", a mărturisit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Artista este de părere că lumea a uitat să se bucure de lucrurile simple și să trăiască în adevăratul sens al cuvântului, ci mai repede oamenii se plâng de lucrurile pe care nu le au, în loc să se bucure de ceea ce le oferă viața.

"Asta e frumusețea vieții. Noi am ajuns să fim prea superficial și să nu vedem profunzimea, când e cald ne plângeam că e prea cald, iarna că e prea frig și nu este normal să gândim așa.

Dacă cineva ne dă atenție ne plângem că ne agasează, dar dacă cineva nu ne dă atenție spunem că nu îi mai pasă. Ce ar fi să ne punem în pielea celui cu care relaționăm", a mai mărturisit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

