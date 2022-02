Nicușor Dan îi răspunde lui Alexandru Arșinel! Motivul pentru care nu i-a prelungit actorului mandatul de director

In articol:

La finalul anului trecut, Alexandru Arșinel a suferit două intervenții chirurgicale pe inimă, acestea fiind un succes. Actorul a oferit o serie de declarații despre starea sa de sănătate, chiar la o lună după respectivele operații, mărturisind că se simte bine.

Nicușor Dan: „Alexandru Arșinel a fost și este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase”

Însă, cu toate acestea, Nicușor Dan a făcut un anunț privind activitatea lui Alexandru Arșinel din cadrul Teatrului Constantin Tănase din București, acolo unde era actor, dar și director adjunct.

Cu puțin timp în urmă, Nicușor Dan a declarat pe pagina personală de Facebook că maestrul Alexandru Arșinel a fost și este, în continuare, actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Însă, câteva schimbări s-au produs privind funcția artistului de director adjunct al instituției.

Citeste si: Alexandru Arșinel suferă enorm după Stela Popescu! Ce a recunoscut acum, la mai bine de patru ani de la moartea ei: ”S-a produs un mare gol. 40 de ani împreună”

Alexandru Arșinel a fost mai mult timp director artistic al Teatrului Constantin Tănase din Capitală, iar în urma unor informații din instituție privind activitatea sa ca director adjunct, s-a decis să nu i se mai prelungească mandatul pentru această funcție, potrivit

declarațiilor primarului Capitalei, Nicușor Dan.

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

„Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs. Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor. ”, a declarat Nicușor Dan pe pagina personală de Facebook.

Care este starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel, după operațiile suferite pe inimă

La mai bine de o lună și jumătate de când a suferit două operații grele pe inimă, Alexandru Arșinel și-a găsit puterea de a vorbi despre intervențiile chirurgicale prin care a trecut.

În cadrul unui interviu, actorul a povestit despre starea sa de sănătate actuală, despre cum se simte dar și cum se recuperează.

Citeste si: Alexandru Arșinel, interviu emoționant după operația suferită la inimă: "Am 82 de ani. Sper să mai apucăm o întâlnire"

Maestrul a povestit că se simte bine și este bucuros că operațiile suferite au fost un real succes. Cu toate acestea, cunoscutul actor a mărturisit că a rămas cu niște mici sechele, însă acestea nu sunt grave, potrivit declarațiilor medicilor care l-au îngrijit pe actor.

”Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine. E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați” , a declarat Alexandru Arșinel pentru Fanatik.ro.

Distribuie pe: