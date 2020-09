Nicușor Dan alegeri locale

Nicușor Dan s-a ales cu plângere la Poliție, la un timp destul de scurt după ce a ieșit de la secția de votare. Plângerea a fost depusă din partea partidului PSD, iar motivul principal ar fi declarația pe care Nicușor Dan a făcut-o la ieșirea de la vot.

Nicușor Dan a primit plângere din partea PSD

Candidatul pentru funcția de primar general al Bucureștiului a mers să voteze în această zi pentru alegerile locale. Nicușor Dan s-a prezentat la urne alături de soție și fetița acestuia. Deși atitudinea pe care a avut-o la ieșirea de la urne a fost una destul de pozitivă, candidatul s-a ales cu plângere la Poliție din partea partidului PSD. Astfel, PSD declară faptul că s-a încălcat legislația electorală și cere sancționarea candidatului PNL-USR-PLUS.

Nicușor Dan, primele detalii după ce a mers să voteze la alegerile locale

Candidatul din partea PNL-USR-PLUS a transmis un mesaj pe pagina sa persoanlă de Facebook în care vorbește despre alegerile cetățenilor din această zi, alegeri care vot pot schimba cu adevărat soarta Bucureștiului. La secția de votare, Nicușor Dan a venit alături de soția și fiica lui.

„Aștept de mult votul ăsta și am votat cu sete. Am votat să scoatem din primăria Bucureștiului o caracatiță de interese, neamuri, cumetri, nași, fini, prieteni, care au ținut în subdezvoltare orașul ăsta. De asta n-au fost în stare să rezolve apa caldă, darămite poluarea și traficul. Am votat pentru un oraș care are un potențial extraordinar, pentru oameni cinstiți, muncitori și creativi și în zona privată a dovedit că poate tot ce își propune, iar după aceste alegeri sunt convins că tot acest potențial de muncă și creativitate poate fi pus în slujba bucureștenilor de toate generațiile, familiilor care nu au avut parte de infrastructura școlară de care aveau nevoie, în slujba persoanelor vârstnice care și-au văzut copiii și nepoții plecând din oraș.", a declarat Nicușor Dan.

