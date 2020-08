Aurelian Preda, pe vremea când purta crucea lui Aurelian Preda

Nicușor Iordan a dat jos de la gât cea mai prețioasă amintire pe care o avea de la prietenul său, Aurelian Preda. Este vorba despre o cruciuliță care i-a aparținut regretatului artist și pe care Nicușor promisese că o va purta toată viața ”aproape de inimă”. Apropiații spun însă că acea cruce era mai mult decât un simbol și că avea în ea, la propriu, o parte din Aurelian Preda.

Nicusor Iordan nu mai poarta crucea lui Preda la gat

Nicușor Iordan: ”Voi purta crucea la gât toată viața”

”Am un talisman pe care îl port cu sfințenie din ziua mutării lui la Domnul, un dar de suflet la care țin foarte mult. Când ne-a luat pe noi trei și ne-au dus acolo să-l recunoaștem pe Aurelian, pe pieptul lui am găsit crucea aceasta pe care o purta cu sfințenie și pe care o are primită în dar de la ”frățiorul” Efrem. Ulterior am luat-o de la gâtul lui și am pus-o în buzunar. Mi-a spus părintele Efrem că în discuțiile lor, că atunci când nu va mai fi, această cruce să mi-o încredițeze mie. Și port în suflet, ca un talisman și o voi purta toată viața”, spunea Nicușor Iordan în urmă cu ceva timp, la Etno TV.

Aurelian Preda, cu crucea la gat

Se pare însă că respectiva cruciuliță avea și un secret pe care puțină lume îl știa. Meri Stipo, nașa fiicei lui Aurelian Preda, a dezvăluit că acel medalion conținea un lăcaș secret în care se aflau două fire din părul lui Aurelian Preda.

Nașa Anamariei Rosa: ”Crucea are un lăcaș cu cu două fire de păr ale lui Aurelian Preda”

”Am înțeles că Iordan poartă la gât o cruce. Mi-a spus cineva că în acea cruce are un lăcaș în care sunt depozitate două firicele din părul lui Aurelian Preda. Dacă, într-adevăr, în acea cruce există acele firicele, eu l-aș întreba cu ce curaj a abuzat de Ana? Înseamnă că, ținând acele firicele în acea cruce și din respect față de cel care i-a fost șângă el, adică Preda, ar fi trebuit s-o protejeze pe Ana”, a declarat nașa Anamariei Rosa Preda.

Nu se știe ce l-a determinat pe Nicușor Iordan să renunțe să mai poarte crucea de la Aurelian Preda, mai ales că aceasta avea o valoare simbolistică extraordinară, însă decizia lui ar putea avea legătură cu scandalul sexual în care a fost băgat chiar de fiica celui mai bun prieten al său.

Scandal uriaș între Nicușor Iordan și fiica lui Aurelian Preda

Anamaria Rosa Preda l-a acuzat pe Nicușor Iordan că a profitat de ea, a drogat-o și a întreținut relații sexuale la câteva luni după moartea lui Preda, pe vremea în care era încă minoră. Tânăra a făcut chiar și o plângere penală împotriva lui Nicușor Iordan și a mers la emisiuni de televiziune în care l-a acuzat public pe acesta că a corupt-o sexual. Nicușor Iordan a respins toate acuzațiile.