Mihaela Ispas, alias Nikita, a vorbit după 16 ani despre meciul de box dintre ea și pugilista ”Savarina”, care a avut loc în anul 2004. Meciul a fost transmis în direct de Pro TV, în cadrul unui show în care diverse vedete se înfruntau în ring.

Nikita susține că a dat-o pe Savarina cu capul de taxatorul de la tramvai

Nikita a abandonat lupta după doar 2 minute, timp în care a încasat mai mult lovituri de la adversara ei cu 10 ani mai tânără. Acum, Nikita, care este stabilită în Spania, spune că pentru cele două minute de luptă a încasat foarte mulți bani, cu care și-a cumpărat o casă. În schimb, ea s-a răzbunat pe Savarina pe care a prins-o în tramvai și ”a dat-o cu capul de bara de la taxatorul de bilete”.

Nikita și Savarina s-au înfruntat în 2004[Sursa foto: captura PRO TV]

Nikita a comentat și un alt episod cotroversat din viața ei. În 2009, ea a apărut la un show de noapte și a povestit că este în depresie și că vrea să se sinucidă. Ea a invitat lumea să voteze dacă vrea sau nu să moară. 80% din telespectatori au dorit moartea Nikitei, iar aceasta a apărut în studio într-un siciru. După o pauză publicitară, ea a ”înviat” spre uimirea publicului.

Boxul și sicriul i-au adus un apartament

”Eu am inventat faza aia cu sicriul. Aveam nevoie de bani. Și cu Savarina, cu boxul, tot eu am inventat. Trebuie să recunosc. Am avut nevoie de bani pentru că mi-am luat casă pe Unirii. Eu am locuit acolo și dacă am avut niște bani puși deoparte, de pe cărțile pe care le-am vândut, am zis să cumpăr apartamentul. Dar mai aveam nevoie de bani, vreo 300.000 lei. Și-am inventat și eu sicriul, am inventat că am murit, am inventat boxul cu Savarina, acolo mi s-au dat cei mai mulți bani de la Pro TV. Am aruncat prosopul, am ridicat lumea în picioare și am plecat. Spune lumea că am mâncat bătaie. N-am mâncat nici o bătaie, vedeți-vă de treaba voastră. Am prins-o în tramvai și am călcat-o în picioare, am dat-o cu capul numai de la bara de la tramvai, de taxatorul de bilete”, pe vlogul Sora 13.

A câștigat la loto și și-a luat casă la Malaga

Nikita are doi copii[Sursa foto: facebook Mihaela Ispas]

Nikita are acum 46 de ani și locuiește la Malaga, în Spania. Ea are doi copii și un iubit român, pe nume Daniel. Mihaela spune că a reușit să-și cumpere o casă și să trăiască decent, după ce acum câțiva ani a câștigat la loteria din Spania, și primește lunar 3.000 euro în urma acestui câștig.