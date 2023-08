Nikolas Sax, la un pas de bătaie cu Nicolae Guță: “Era pus pe mine” Nici cu Lele nu se mai înțelege | EXCLUSIV

In articol:

Nikolas Sax a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan mocanu. Nikolas Sax a vorbit despre cum era să-și ia bătaie de la Nicolae Guță pentru că acesta l-a confundat cu altă persoană.

Tot acesta a vorbit despre motivul despărțirii de Georgiana, despre împăcarea cu aceasta, dar și despre cum a cerut-o de soție. Nikolas Sax a deslușit bănuielile urmăritorilor legate de săruturile cu Loredana Chivu, a vorbit despre altercațiile cu Hamude și Tzancă Uraganu și a declarat că Jador vrea să facă nuntă cu iubita lui, Hoder.

Nikolas Sax era să fie bătut de Nicolae Guță

Nikolas Sax a fost provocat să vorbească despre mai mulți cântăreți de manele, iar când i-a venit rândul lui Nicolae Guță, a urmat o poveste neașteptată. Se pare că regele manelelor a vrut să îl bată pe acesta, dintr-o confuzie pe care a făcut-o. Cel care l-a salvat a fost DeSanto.

„Regele a vrut să mă bată odată. M-a confundat cu un alt Nikolas, în perioada aia făcea faza cu „Liviu Dragnea PSD”, îl imita. M-am întâlnit cu el la DeSanto la studio și era așa pe mine, se uita urât. I-a zis Ovidiu că ăsta e altul. Cine știe, poate zicea ia vino încoace. I-am fost fan, nu foarte mare să fiu sincer, dar unele melodii chiar îmi plăceau, cele de dragoste mai triste așa. Una dintre melodiile preferate e cea cu Brazilianul „Tu ai plecat, dar poza ta”. E o melodie foarte frumoasă.” , a declarat Nikolas Sax.

Nikolas Sax, motivul pentru care nu mai este prieten cu Lele

Nikolas Sax și Lele au câteva melodii lansate împreună, însă deși ele au rămas hituri, cei doi nu au rămas prieteni. Nikolas a povestit ce s-a întâmplat între ei și ce părere are despre iubitul Andrei Volos.

„Lele...un fost prieten. Nu mai suntem prieteni de un an, de vara trecută. Am făcut multe piese frumoase împreună, multe hituri și s-a stins prietenia noastră. Am fost prieteni apropiați, foarte buni, chiar ieșeam împreună într-un timp, făceam chestii, dar ceva s-a rupt. Nepotrivire de caracter. Atuul lui e vocea. Iubesc vocea lui, e unul dintre soliștii mei preferați, nu am ce să zic. Nota 1 milion, ca voce. E un artist foarte bun, muzica foarte bună. Jos pălăria, muzical vorbind.”, a mărturisit Nikola Sax, la WOWnews.

