Nikolas Sax și Jador, din nou prieteni. După multe certuri, cei doi maneliști s-au împăcat: ”Acum că e la Survivor, i-am trimis și eu mesaj”

In articol:

Nikolas Sax și Jador sunt din nou prieteni, după multe certuri. Cei doi maneliști nu mai vorbeau într-o perioadă, însă acum totul s-a schimbat. Sax și Jador au dat tot răul uitării și au reluat relația de prietenie, fără ca nimeni să se aștepte la acest lucru.

Întrebat de foarte multe ori de fanii lui, Nikolas s-a hotărât să dea cărțile pe față și să vorbească despre cum se înțelege cu Jador.

Nikolas Sax [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Jador, atingeri tandre cu o Războinică la Survivor România. Ce au surprins camerele de supraveghere în Dominicană. „Și eu simt să te…”

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

Se pare că manelistul este în relații foarte bune cu ”faimosul” de la Survivor România, pe care îl susține în competiția fenomen de la Kanal D.

” Am primit foarte multe comentarii de genul..bă fraților, cred că m-am împăcat și m-am certat cu Jador de mai multe ori decât m-am certat și împăcat cu nevasta mea, cum ar veni. Așa suntem noi, suntem frați, suntem prieteni buni de atâta timp, suntem mai mereu împreună.

Acum că e la Survivor am trimis și eu mesaj, am fost contactat, i-am trimis mesaj, am făcut ce-am putut. Sunt lângă el, îl iubesc, e fratele meu și el mă iubește și așa e. Ne-am blocat, ne-am deblocat, ne certăm, ne împăcăm. Plus că relația noastră de prietenie și frăția noastră nu constă în a ne afișa, să vadă lumea că suntem amândoi. Noi suntem fericiți când stăm amândoi acasă la filme”, a dezvăluit Nikolas Sax despre prietenia lui cu Jador.

Din cauza cui au renunțaseră la prietenie

Pe Instagram au circulat câteva zvonuri, referitoare la relația de amiciție dintre Sax, Mocanu și Jador. Una dintre fanele fidele ale emisiunii Puterea Dragostei a postat răspunsul lui Nikolas, la una dintre întrebările adresate de fani. Atentă la detalii, urmăritoarea emisiunii a ținut să distribuie tot ce a spus Sax referitor la relația de prietenie dintre el și Jador.

Postarea făcută de o fană Puterea Dragostei, acum ceva timp[Sursa foto: Instagram]

Vezi AICI continuarea.