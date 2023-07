„Nimănui nu-i pasă” Andreea Raicu, experiență traumatizantă în aeroport! Vedeta s-a revoltat la maxim după ce a văzut ce s-a putut întâmpla

In articol:

În ultimele luni, au loc din ce în ce mai multe întârzieri și nereguli în cadrul companiilor românești de zbor. Rând pe rând, vedetele și-au expus nemulțumirile mari în urma unor experiențe foarte deranjante, însă fără să primească din partea celor responsabili explicații concrete și nici soluții care să suplimenteze disconfortul pe care l-au creat tuturor pasagerilor, fără vina și voia lor.

În această situație s-a regăsit și Andreea Raicu recent, care a întâmpinat o situație cel puțin ridicolă la întoarcerea în țară, din Bergamo.

Recent, Andreea Raicu l e-a povestit fanilor săi din mediul online că a avut parte de o vacanță frumoasă în Italia, așa că venise momentul să se întoarcă în București, cu bilet de avion din Bergamo. Nu numai că zborul a fost amânat în repetate rânduri cu 30 de minute, o oră și chiar mai mult, în reprize consecutive, însă a ajuns să se anuleze de tot, iar toți pasagerii, cu copii sau bătrâni, au fost nevoiți să găsească un loc unde să doarmă, în toiul nopții, de unii singuri.

Citește și: Scene sfâșietoare la slujba de comemorare a lui Stephan Pelger! Mai multe vedete și-au luat rămas bun de la designer. Mama lui e distrusă: „O să dureze până o să realizez”

Andreea Raicu, scandal în aeroport

Cu toate cele întâmplate, Andreea Raicu a menționat că nimeni nu a primit nicio explicație și nici soluții pentru a repara această situație, mai ales că la bord se aflau persoane care nu dispuneau de resurse financiare astfel încât să își

permită să găsească alte soluții rapide și confortabile.

„Hai să vă povestesc, mai în detaliu, aventura prin care am trecut acum două seri, când zborul meu de la Bergamo la București s-a transformat într-un adevărat scenariu absurd.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Captură de 113.000 euro în bagajele unui român care venea din SUA în România, pe aeroportul din Otopeni- stirileprotv.ro

Seara a început relativ inofensiv. Ne-au anunțat că a întârziat zborul o oră, apoi încă o oră, apoi încă jumătate de oră. Într-un final, ne-au urcat în autobuzul care ne-a dus la avion. Am ajuns. Jumătate de oră ne-au lăsat să așteptăm în față, după care, fără nicio explicație, ne-au întors în aeroport, unde am așteptat o jumătate de oră, înghesuiți într-un hol îngust, fără aer.Ne-au trimis, din nou, în terminal. Am mai așteptat o jumătate de oră fără să știm nimic pentru ca, într-un final, să ni se spună să ne luăm bagajele și să ne înregistrăm la un ghișeu pentru indicații ulterioare.

La ghișeu nu am primit nicio soluție și cei mai mulți oameni s-au văzut nevoiți să se descurce singuri. Nu am avut unde să dormim, nu ni s-au găsit zboruri imediate, ci după 2-3 zile. Era ora 4 dimineața, tot în aeroport”, a spus Andreea Raicu pe Instagram.

Citește și: Cine e Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra. Cei doi au avut o nuntă ca în povești

Citeste si: „Îngerii să îți vegheze drumul lin către cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna!” Doliu în familia lui Armin Nicoară! Artistul a pierdut o persoană foarte importantă!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iulie 2023: Ce sărbătoare este azi? Ce nu ai voie să faci în această zi sfântă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Mădălina Crețan, postare înduioșătoare. Soția lui Nosfe este recunoscătoare unui artist celebru care i-a fost sprijin de când Nosfe a murit: "Te iubesc, îți mulțumesc că ești familie"- radioimpuls.ro

Andreea Raicu, revoltată din cauza nepăsării

Andreea Raicu a rămas cu un gust foarte amar după această experiență, fiind foarte deranjată de faptul că pasagerii au fost tratați cu cea mai mare indiferență și nepăsare, lăsați de izbeliște să se descurce de unii singuri, în condițiile în care mulți dintre aceștia se aflau cu copii mici sau nu toți se aflau în situații bune financiare pentru a-și permite să caute pe loc alte soluții avantajoase.

„Eu nu mă pot plânge. Am resurse, am găsit variante. Doar că în avion erau mulți oameni în vârstă, oameni cu copii mici, oameni veniți în vacanțe în care și-au cheltuit toate resursele, oameni care veneau să-și vadă familia în România pentru doar câteva zile, oameni cărora deja le mai fusese anulat un zbor.

Felul cum a fost tratată și gestionată această situație este inadmisibil! Ai senzația că tu nu contezi deloc, pare că nimănui nu-i pasă. Lipsa de considerație față de oameni e ceea ce m-a frapat, nu anularea în sine a zborului. Această situație nu este de ieri, de azi. De aceea este nevoie să schimbați ceva”, a adăugat vedeta.