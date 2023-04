Nimeni nu a știut asta despre Bogdan Mocanu! A recunoscut că suferă de depresie: "Am avut o problemă cu alcoolul, beam în fiecare zi"

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat. Acum este noul coleg de emisiune al Biancăi Comănici, la Bărbați vs Femei, emisiune difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Nu vorbește mereu despre viața personală, dar și când o face, are povești importante de spus.

Bogdan Mocanu suferă de depresie

Bogdan Mocanu este mereu cu umorul și voia bună la el, însă uneori ascunde în spate și unele probleme pe care le are. Acesta a fost pus față în fașă cu o întrebare dificilă și anume dacă suferă de depresie. Bogdan nu s-a ferit și a spus adevărul.

"Cred că da. Sunt mai bine în ultima perioadă, pentru că am mai tăiat-o cu alcoolul. Eu chiar cred în adâncul sufletului meu că sufăr de depresie. Nu știam exact, dar în ultimele două săptămâni am fost mai ok psihic. Eu nu am vicii, nu mă droghez, nu știu să joc la jocuri. În schimb, cred că am avut o problemă cu alcoolul la un moment dat, pentru că aveam foarte mult timp de când beam zilnic. Când am avut meci, nu am băut nimic, am vrut să fiu în cea mai bună formă a mea. Acum am început să mai gust așa și au revenit gândurile alea negre, nopțile târzii. Nu am luat antidepresive, alcoolul era antidepresivul meu preferat.", a declarat Bogdan Mocanu.

Merge Bogdan Mocanu la psiholog?

Bogdan Mocanu nu merge la psiholog, însă sunt mai multe voci care îl îndeamnă să o facă. Care este motivul pentru care nu crede în acest lucru? Chiar el a explicat.

"Nu merg la psiholog și nu știu dacă o să merg. Toată lumea îmi sugerează să merg. Eu nu cred în chestiile astea, poate doar să mă ajute dacă accept problema și o scot eu pe gură și o zic cu voce tare. Poate asta ar fi o soluție. Nu știu dacă este o problemă, dar eu sunt un om foarte realist.", a mărturisit Bogdan Mocanu, la Detectorul de minciuni.

