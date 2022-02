Nimeni nu credea că mai poate face asta la vârsta lui! Unde îl va duce Oana pe Viorel Lis de ziua lui de naștere, la 77 de ani

In articol:

Mai e puțin, iar Viorel Lis va împlini onorbila vârstă de 77 de ani.

Ziua cea mare va avea loc peste doar câteza zile, respective pe 19 februarie. Oana Lis este în orice moment alături de soțul său și îl sprijină întotdeauna.

Oana Lis a demonstrate de fiecare dată că nimic nu o poate face să plece de lângă soțul ei, chiar dacă problemele de sănătate și cele financiare le dau mari bătăi de cap uneori.

Unde îl va duce Oana pe Viorel Lis de ziua sa de naștere

Oana Lis își dorește ca soțul ei să fie fericit, așa că, de ziua lui de naștere, îl va duce într-unul dintre locurile sale preferate. Mai exact, este vorba de păcănele, vechea plăcere nevinovată a fostului edil.

„Noi nu sărbătorim Valentine`s Day, noi sărbătorim când vine pensia! Cât a venit factura? Păi, crezi că o plătesc? Dacă am bani plătesc, dacă nu, nu, săptămâna viitoare. Într-adevăr se simte la buzunare. S-a scumpit viața foarte mult.

Trebuie să căutăm soluții că de la Guvern nu prea vin! Pe 19, de ziua lui, îl scot pe Viorel la păcănele, moartea lui! Nu a mai ieșit săracul din casă de nu mai știe când!”, a declarat Oana Lis, conform click.ro.

Oana și Viorel Lis se descurcă greu cu banii

Viorel Lis are o pensie care îi oferă posibilitatea să-și permit doar strictul necesar. Fostul edil a mărturisit că o parte bună din pensie se duc pe medicamente în fiecare lună și cum, în ultima perioadă, viața s-a scumpit din toate punctele de vedere, le

este din ce în ce mai greu să se descurce cu banii.

Cu toate acestea, Oana Lis și soțul ei s-au descurcat de fiecare data. Chiar și atunci când au întâmpinat probleme de sănătate mai grave, cei doi au trecut cu brio, chiar dacă urmările acelei perioade încă sunt prezente alături de ei.

„Eu am o pensie nu de primar, ci de prim angajat. Am 32 de milioane. 10 milioane se duc lunar pe medicamente. Mulți zic că am fost primar, păi să vină să le dau averea mea!”, a dezvăluit fostul edil.

Cum se simt Oana și Viorel Lis după ce au avut COVID?

„Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Am rămas cu sechele amândoi după Covid-ul ăsta.

Suntem cam la trei luni de atunci, eu am rămas cu o stare emoțională aproape de depresie, îmi venea să plâng zilnic. Viorel a rămas cu o tuse.”, a mai spus Oana Lis pentru sursa menționată anterior.