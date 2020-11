Nimeni nu știa asta! Ce se petrece între Cosmin Isăilă și Iasmina Halas! Declarații exclusive

Iasmina Halas e una dintre cele mai atragatoare femei de la noi

Chiar dacă îi despart câteva sute de kilometri, Iasmina fiind din Timișoara, iar Cosmin Isăilă din zona Sibiului, cei doi sunt extrem de apropiați.

După ce și-a revenit în urma cumplitului accident pe care l-a avut, Cosmin Isăilă având câteva coaste rupte, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua s-a pus pe petrecut, încercând totuși să respecte restricțiile impuse de Guvern în ceea ce privește adunările. ”Petrec și eu cum se poate, nu mă plimb nopțile. Dar, trebuie să recunosc, mă distrez cât pot, alături de câțiva amici de-ai mei”, ne-a spus Cosmin Isăilă. Iar printre amicii săi se numără și, surprinzător, frumoasa Iasmina Halas.

Cosmin Isaila are afaceri serioase in domeniul hotelurilor si restaurantelor

”Ne cunoaștem de ceva vreme”, ne-a spus, în exclusivitate Cosmin Isăilă despre Iasmina Halas. Și, pare-se, se cunosc foarte bine. ”Suntem apropiați, mergem împreună la diverse petreceri, eu am fost la Timișoara de câteva ori, ea a fost la mine de câteva ori. Da, ea mă alintă finul, eu o alint cu nașa”, ne-a mai dezvăluit Cosmin Isăilă. Iar motivele pentru care cei doi se înțeleg atât de bine sunt legate de prietenii comuni pe care îi au. ”Erau niște amice de-ale Iasminei Halas interesate de a discuta cu mine... Și ea mi-a spus, atunci, că mă combină cu fata aceea, cu amica ei, și de atunci ne tot spunem nașa și finul. Că, dacă era să rămân cu acea fata, Iasmina voia să mă cunune cu ea”, ne-a mai spus, râzând, Cosmin Isăilă.

Iasmina Halas si Cosmin Isaila se alinta cu apelative gen nasa si finul

Cosmin Isălă, părăsit pentru Culiță Sterp

Relația dintre Carmen de la Sălciua și Cosmin Isăilă a durat aproape un an și a început când frumoasa artistă l-a părăsit pe Culiță Sterp, scandalul dintre cei doi cântăreți fiind, la acea vreme, unul monumental. Apoi, după un an, Cosmin Isăilă și Carmen de la Sălciua s-au despărțit, motivul fiind că, după ce Culiță Sterp a sunat-o pe artistă, aceasta din urmă a acceptat să îi mai dea o șansă, chiar dacă relația lor a mai durat doar câteva luni. ”După ce m-am despărțit de Culiță Sterp, după câteva luni, am început o relație. El, mai întâi, mi-a fost amic, mă consola. E blând, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adică liniște, bucuria de a avea un sprijin adevărat lângă mine. El nu vrea să profite nicio secundă de mine, preferă să fie discret, nu vrea să se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afișăm, preferăm să ne trăim, în liniște povestea”, ne-a spus, după divorțul de Culiță Sterp, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua, atunci când a recunoscut relația cu Cosmin Isăilă.

”Ne-am despărțit pentru că nu ne mai înțelegeam, nu ne mai vedeam. Ea, ocupată cu cântările ei, eu cu afacerile, nu ne mai vedeam mai deloc. Și lucrurile s-au răcit brusc, nu am mai apucat nici să discutăm despre noi... Nu știu dacă mai e loc de vreo împăcare, nu am mai vorbit deloc la telefon, ea a plecat în Italia... Dar nu, nu cred că ar fi reluat legătura cu Culiță Sterp, nu știu nimic despre asta”, ne-a spus, în exclusivitate, la acea vreme, Cosmin Isăilă, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua.