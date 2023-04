Nimic nu e prea greu pentru Maria Băsescu! Soția fostului președinte n-are fițe sau figuri și este un exemplu la cumpărături | EXCLUSIV

In articol:

Maria Băsescu s-a retras din viața publică așa cum a procedat și soțul său, fostul președinte Traian Băsescu. Totuși, fosta prima doamnă își păstrează eleganța chiar și după ce a dispărut din fața camerelor, iar acest lucru a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro,

într-un centru comercial din București.

Soția lui Traian Băsescu a fost adesea lăudată de criticii de modă, în vremea în care ocupa locul de prima doamnă. Mereu o apariție, Maria Băsescu a știut cum să atragă toate privirile prin eleganță și rafinament.

Maria Băsescu nu are fițe și figuri

Acum, la 71 de ani, soția fostului președinte se ocupă de familie și pare că se pricepe de minune la asta. Soția lui Traian Băsescu nu are nici fițe și nici pretenții exagerate, iar când vine vorba de treburile zilnice se ocupă singură de tot ce trebuie.

Recent, Maria Băsescu a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro

la cumpărături, într-un centru comercial din București. Soția fostului președinte pare că se ocupă singură de cumpărăturile de sărbători și este extrem de atentă cu tot ceea ce alege.

În trecut am mai văzut vedete sau politicieni care nu merg singuri la magazin, alegând să trimită pe cineva care să le facă cumpărăturile și să evite situațiile în care sunt văzuți de lume, acesta nu este sigur și cazul Mariei Băsescu.

Soția fostului președinte și-a așteptat rândul în fața vitrinei, a cerut tot ce avea de luat, iar mai apoi și-a pus produsele în cărucior și a mers mai departe, continuând să ia fiecare lucru de pe listă.

Aflată în incinta magazinului, Maria Băsescu și-a condus singură căruciorul, fără nici cel mai mic ajutor.

Maria Băsescu, elegantă chiar și la cumpărături

Retragerea din viața publică pare că îi priește din plin. La 71 de ani, soția fostului președinte este într-o formă de zile mari și nu ține cont de gura lumii.

În timpul vizitei la mall, Maria Băsescu s-a îmbrăcat casual, cu o pereche de pantaloni negri și o jachetă groasă care să-i țină de cald.

În prezent, Maria Băsescu este casnică și cea mai mare parte a timpului o petrece ocupându-se de nepoții săi. Soția fostului președinte se bucură din plin de viața de bunică, ea și fostul președinte având trei nepoți.

Maria și Traian Băsescu, o căsnicie de peste 40 de ani

Maria și Traian Băsescu sunt împreună de aproape 50 de ani și împreună au două fete. În 1975, cei doi și-au unit destinele așa că doi ani mai târziu a venit pe lume și primul copil, Ioana Băsescu. Mezina familiei este Elena Băsescu, aceasta fiind născută în 1980.

Anul trecut, soția fostului președinte a împlinit vârsta de 71 de ani, însă se menține într-o formă de zile mari. Maria Băsescu s-a retras de mult timp din activitate, dar atunci când l-a cunoscut pe fostul președinte lucra în turism, fiind angajată pe litoral.

„Îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnava și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare.”, spune Maria Băsescu în 1995, potrivit Antena 3.

