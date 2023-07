Nimic nu e prea scump pentru băiatul ei! Câți bani a scos din buzunar Theo Rose, pentru cazarea de lux de pe litoral. Artista și-a dus fiul în prima vacanță, la câteva săptămâni după ce a născut | EXCLUSIV

In articol:

Theo Rose a devenit mamă în urmă cu o lungă, atunci când a adus pe lume un băiețel.

Sasha, fiul artistei și al lui Anghel Damian este cu siguranță bucuria familiei, iar cântăreața are bombă la scurt timp după ce a născut. Micuțul Sasha este preferatul bunicilor așa că părinții artistei petrec timp cu el ori de câte ori au ocazia.

Imediat ce temperaturile din București au început să crească, frumoasa artistă și-a luat fiul și a dat fuga pe litoral, la Olimp. Bunicii nu au stat nici ei prea mult pe gânduri și i-au însoțit. Ca orice mamă, Theo Rose vrea tot ce este mai bun pentru fiul său așa că a ales un hotel de lux, chiar una dintre destinațiile de top de pe litoralul românesc.

Theo Rose, prima vacanță la mare cu băiețelul ei

Luna iulie a adus în viața lui Theo Rose un moment extrem de special. Artista se bucură de prima vacanță la mare cu fiul său, iar alături îi sunt părinții care o susțin și care trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor.

Citește și: VIDEO| Reacția uimitoare a lui Bogdan de la Ploiești, când un copil a mers să îi dea bani pentru o dedicație! Artistul a recurs la un gest total neașteptat. Imaginile au ajuns virale

Artista nu a ținut cont de superstiții și nici de vorbele din bătrâni care spun că "ar fi prea devreme", semn că este o mamă modernă și cât se poate de curajoasă.

Theo Rose îi ține la curent pe fanii de pe Instagram cu tot ceea ce face așa că pe lângă plajă, cântăreața are parte și de mai multe tratamente la SPA, care să o ajute să se relaxeze exact așa cum se cuvine.

Vedeta s-a refăcut complet după naștere și arată senzațional în costum de baie. Pe Instagram, acolo unde a postat și fotografiile.

Citeste si: Sorin a revenit în „Casa iubirii”, dar fără Nicoleta! Motivul pentru care iubita concurentului din primul sezon a lipsit: „Suntem într-o ruptură”- kanald.ro

Citeste si: Vedeta TV care a trecut la „microbikini”. Cum poate să arate „sirena” blondă Laura, la 41 de ani- stirileprotv.ro

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Cât a plătit Theo Rose pentru prima vacanță la mare a fiului său

Theo Rose alege tot ce e mai bun pentru fiul său, iar la prima vizită la mare a micuțului Sasha nu a contat prețul. Artista a scos din buzunar o sumă frumușică pentru locația de lux de la Olimp, preferată de numeroase vedete din România.

Citește și: Theo Rose are un ajutor de nădejde în creșterea micuțului Sasha! Ce a spus cântăreața despre persoana care îi este alături în această perioadă: „Îi face băiță!”

Hotelul are în dotare piscină, restaurant, o plajă privată de lux cu bar propriu, dar și un centru SPA unde proaspăta mămică se poate relaxa de dimineața până seara. Pe lângă acestea, există și locul de joacă special amenajat pentru copii și mai multe spații de relaxare.

Prețurile sunt însă pe măsură, căci destinația este una de top! Nu oricine își permite un sejur ca cel ales de Theo Rose. Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat, din surse sigure, cât costă cazarea din resortul de la Olimp. Pentru o noapte, tarifele pornesc de la aproximativ 450 de euro și pot depăși 600 de euro, în funcție de preferințe.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Cu această ocazie mi-a spus că mama ei niciodată nu o lăuda după vreo apariție sau concert!” Silvia Dumitrescu a făcut dezvăluiri neștiute despre Mădălina Manole, la 13 ani după ce s-a stins din viață- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iulie 2023. Ce sfinți sunt celebrați sâmbăta aceasta?- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop de weekend, 15-16 iulie 2023: Leii au un moment bun să își reafirme încrederea în sine și să își urmărească obiectivele. Scorpionii sunt sfătuiți să fie atenți la persoanele care i-au dezamăgit- radioimpuls.ro

Cum a reușit Theo Rose să scape de kilogramele din timpul sarcinii

Theo Rose a avut întotdeauna un corp de invidiat, iar vedeta nu s-a îngrășat vizibil în timpul sarcinii. Vedeta a revenit rapid la silueta sa, iar secretul a fost dezvăluit chiar în fața fanilor din mediul online. Cântăreața a pierdut 10 kilograme într-un timp foarte scurt.

Citește și: Ele sunt cele mai sexy vedete în costum de baie! Sunt top și atrag toate privirile pe plaja de la Mamaia! Divele au încins atmosfera și arată beton| EXCLUSIV

"Cred că la operație de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație, adică rugăciunile mele, să rămân cu vreo 55 de kilograme de la 62 s-au dus, că am rămas cu 50 în cap.

Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică și am așa, o pată de vergeturi pe un picior, care nu mă deranjează, nu am nicio problemă, dar de celulită vreau să scap.(...) N-am ce să le fac (n. red vergeturilor), dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea", a povestit Theo Rose pe contul său de Instagram.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!