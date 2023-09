„Nimic parcă nu merge, am o stare groaznică” Ileana Sterp a recunoscut cum este, de fapt, viața sa reală! Sora lui Culiță nu mai vrea să-și „înșele” fanii

In articol:

Ileana Sterp a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu doar câteva luni. Viața i s-a schimbat radical în bine, însă unele zile vin la pachet cu stări nu dintre cele mai bune. În urmă cu puțin timp, sora lui Culiță Sterp le-a arătat admiratorilor săi adevărata sa față, cu bune și cu rele, așa cum are parte un om obișnuit.

În această după amiază, Ileana Sterp s-a confruntat cu o serie de evenimente neplăcute în propria locuință. Se pare că multele responsabilități pe care le are de dus la bun sfârșit în fiecare zi, mai ales de când a venit pe lume cel de-al doilea copil al familiei, îi dau, uneori, lumea peste cap, simțind că parcă totul este cu susul în jos. De o astfel de zi a avut parte chiar astăzi când, în urmă cu puțin timp, tânăra mămică le-a povestit admiratorilor săi din mediul online că, după ce a pus la fiert niște morcovi, și-a văzut în continuare de treabă prin casă, însă mare i-a fost mirarea când și-a dat seama că a uitat complet de oala de pe foc.

„Am pus niște morcovi la fiert și m-am apucat de călcat... nu vreți să știți ce s-a ales de ei. Scrum... Azi e o zi tare nasoală, nimic parcă nu merge și am o stare groaznică. E un miros groaznic în toată casa...”, a fost mesajul pe care l-a postat Ileana Sterp în mediul online, în urmă cu doar câteva ore.

Ileana Sterp, mai reală ca niciodată pe rețelele de socializare

Tot astăzi, Ileana Sterp a postat în mediul online un mesaj prin care și-a arătat toate vulnerabilitățile fanilor ei.

După ce s-a gândit dacă să facă acest lucru sau nu, a ajuns la concluzia că nu există niciun motiv pentru care să apară în mediul online altfel decât este în realitate, chiar dacă are kilograme în plus acumulate în urma sarcinii sau alte imperfecțiuni pe care alții și le-ar dori mascate cu orice preț.

„Am făcut acest video și, când m-am uitat la el, am zis că nu-l postez așa, că am soldurile mari, sânii lăsați și nu arăt deloc bine. Plus că mă gândeam că nu sunt toate la locul lor și sigur vor exista comentarii răutăcioase…

Apoi, tot in mintea mea era: CUM ADICĂ? NU AȘA EȘTI TU DE OBICEI? NU EȘTI TU ASTA ÎN 99% DIN TIMPUL VIEȚII? CE VREI SĂ ASCUNZI? CE VREI SĂ ARĂȚI, DE FAPT?

Mă învinuiesc de multe ori că eu nu creez content de calitate, că nu fac poze/reels-uri cum văd la alte persoane (pe care le apreciez mult pentru munca lor). Apoi stau să mă gândesc că eu nu-s bună la asta… sau că poate nu-mi place să fac toate trendurile, că mie îmi ies mai bine lucrurile nepregătite.



Da… cam așa e. De cele mai multe ori vrem ca ceea ce postăm să fie cât mai perfect și bine făcut, pe când realitatea e alta.

Eu nu vreau să fac așa, vreau să fie totul cât mai real și îmi doresc să văd asta la cât mai multe persoane din jurul meu.



Nu doar tu ai kilograme în plus, nu doar tu ai o zi proastă, nu doar tu ești nedormită, nu doar tu arăți rău astăzi, nu doar tu plângi.



Mă confrunt și eu cu aceste trăiri și multe altele pe lângă.

Aceasta e NORMALITATEA!”, a scris Ileana Sterp în mediul online.

