Noaptea groazei de Halloween! Vedetele spun clar și răspicat care sunt lucrurile care le înspăimântă: "Dacă îi văd pur și simplu mor" | EXCLUSIV

De la șerpi, la foc și apă și chiar și la poveștile de groază, vedetele au tot felul de frici.

Totuși, există în showbizul românesc și dive care nu se tem de nimic și de nimeni, curajul fiind extrem de important pentru ele. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu vedetele și au aflat care de ce tem și ce la aduce groaza.

Noaptea de Halloween este cunoscută pentru spaimele pe care le bagă în rândul oamenilor așa că am ales cele mai frumoase femei din showbiz și le-am întrebat de ce le este cel mai frică pe Pământ. Total neașteptat, există vedete care nu se tem de nimeni și de nimic, iar pentru asta avem tot respectul.

Apa, cea mai mare frică a Danielei Gyorfi

Daniela Gyorfi ne-a dezvăluit că se teme extrem de mult de apă. Artista a căpătat frica din copilărie, atunci când a învățat să înoate și nici până în prezent nu s-a împăcat bine cu apa, chiar dacă îi place să facă sport.

"Mie îmi este frică de apă! Adică spre surprinderea chiar și a mea pentru că eu sunt o tipă sportivă, când am fost mică am fost la înot și m-a aruncat profesorul în bazin pentru că așa se arunca atunci, probabil așa se mai face și acum și atunci am prins frică de apă.

Îmi e frică și de foc, da uite de apa consider că e mai periculoasă decât focul. De foc poate mai scapi, dar de apă când vin inundații, Tzunami, viituri e gata", a mărturisit Daniela Gyorfi.

Bianca Drăgușanu are trei situații în care nu se regăsește

Divei nu îi este frică de nimic, singurul de care se teme pe Pământ este Dumnezeu și din acest motiv fricile și spaimele nu există în viața ei. Totuși, sexy blondina ne-a dezvăluit că există situații în care nu se regăsește și spune că totuși, atunci când vine vorba despre acest eveniment, românii nu ar trebui să uite de incendiul de la Colectiv.

Nici consumul de substanțe nu este deloc pe placul vedetei și evită întotdeauna astfel de persoane.

"Eu nu am frici, am frică doar de Dumnezeu! Eu sunt atât de stăpână pe mine, pe situații în cât nu am frici. Ce m-a înspăimântat pe mine de Halloween a fost situația de la Colectiv(...) Nu îmi e teamă sau frică, dar mi-aș dori să se evite evenimentele astea în locuri pe unde nu ai ieșiri, pe unde se pot întâmpla nenorociri pentru că vrem sau nu vrem, majoritatea am uitat ce s-a întâmplat atunci. Halloweenul pentru România atunci a fost chiar o scenă de iad.

Nenorocirile se pot întâmplat peste tot. Uite și la Istanbul au intrat, acum câțiva ani, unii cu arme și i-au împușcat pe toți dintr-un club. Alte nenorociri.. sunt împotriva drogurilor, nu sunt de acord, nu suport situațiile aste", a povestit Bianca Drăgușanu, pentru WOWbiz.ro.

Vica Blochina are o fobie de șerpi

Vica Blochina recunoaște că are o fobie mare față de șerpi. Frumoasa vedetă ne-a dezvăluit că nici nu poate să îi vadă, chiar dacă sunt desenați.

Mai mult decât atât, Vica a recunoscut că în trecut a refuzat și proiecte de televiziune care presupuneau interacțiunea cu șerpii. Nu știe de unde vine această frică, însă știe clar că dacă îi vede poate să și moară.

"Șerpii sunt cea mai mare frică a mea. Nu știu de ce, de mică nu pot să văd șerpi nici măcar desenați. Am renunțat chiar la proiecte TV pentru că implicau șerpi și eu nu pot să văd așa ceva.

E o fobie ieșită din comun. Adică eu dacă îl vad sau îl pune cineva pe mine pot să și mor", a povestit Vica, pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea se teme de faptul că nu are frică de nimic?!

Frumoasa mămică recunoaște că nu are nicio frică. Insectele nu o sperie și nici rozătoarele, apa și focul nu sunt o problemă pentru ea și spune că mereu are încredere în Dumnezeu că totul va fi bine. Totuși Emily recunoaște că poate acesta ar trebui să fie un lucru înspăimântător, faptul că nu are nici cea mai mică frică.

"Eu nu prea am frici și cred că asta ar trebui, de fapt, să mă înspăimânte. Nu prea îmi e teamă de lucruri, fie că e noaptea de Halloween, eu am foste multă încredere în Dumnezeu de fiecare dată și când ai încredere în Dumnezeu nu prea ai frici pentru că știi că oricând poți să te bazezi pe el. Spaime nu prea am, nu îmi e frică nici măcar de moarte, e o chestie naturală.

Nu îmi e frică de înălțime, nu omor păienjenii, doar îi dau afară, șobolanii mi se pare simpatici și pe stradă dacă îi văd nu mă sperii. M-am născut la Constanța nu are cum să îmi fie frică de apă nici de foc nu îmi e frică", a mărturisit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

