Noemi a fugit după Mihai Mitoșeru, la spital. Blondina nu a putut să îl lase singur

La scurt timp după ce a aflat că fostul ei soț a fost operat de urgență și că a fost la un pas de moarte, Noemi a fugit la spitalul în care se află internat prezentatorul tv și a stat lângă el în salon.

Cu toate că nu mai formează un cuplu și au divorțat în urmă cu câteva luni, cei doi se sprijină reciproc, dovadă că încă mai țin unul la celălalt, iar sentimentele nu au dispărut definitiv.

Pentru Noemi nu a contat că Mihai Mitoșeru nu mai este soțul ei, căci în clipa în care a aflat a dat fuga la unitatea medicală pentru a-i fi alături în aceste momente dificile, trecând peste toate certurile și scandalurile din ultima perioadă.

Mihai Mitoșeru a ieșit din operație în urmă cu puțin timp. Prezentatorul de televiziune a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, după ce medicii i-au spus că a fost la un pas de moarte.

Mama vedetei, Camelia Mitoșeru a făcut primele declarații despre starea de sănătate a băiatului ei. Potrivit acesteia, Mihai Mitoșeru se află într-o stare bună și în afara oricărui pericol. În momentul de față, acesta este bandajat la ambele picioare, în urma operației la care a fost supus.

Mihai Mitoșeru, imagini de ultim moment de la operație!

Mihai MItoșeru, operat de urgență! Zi grea pentru Mihai Mitoșearu, care în această dimineață nu se gândea că va ajunge pe masa de operație. Vedeta Kanal D a mers împreună cu prietena lui, Adriana Bahmuțeanu, la un control de rutină, el având probleme mai vechi cu varicele. Doar că ajunși la spitalul privat unde era programat, medicul i-a transmis că trebuie să intre urgent în operație.

”Tu puteai să mori oricând”, i-a spus medicul lui Mihai Mitoșeru. În urmă cu 5 ani, acesta a mai avut o operație de varice, iar una din vene nu i-a fost închisă bine.

Mihai MItoșeru, operat de urgență! ”Mai bine mă operez decât să mor”

Mihai MItoșeru, operat de urgență! În câteva minunte, Mitoșeru a fost dus în sala de operații, acesta aflându-se în acest moment în plină intervențiechirurgicală.

”Am venit aici, la Tulkarem, la prietenii mei, și am vrut să-mi fac un control că am tot avut probleme cu varicele. E ereditar, tata a avut varcie toată viața lui și s-a transferat și la mine. Am vrut să-mi fac un control, că am mai avut o perație acum vreo 5 ani iar vena nu a fost închisă și am vrut să văd ce se întâmplă acolo. Și la un simplu control mi s-a spus: ”păi, tu puteai să mori orcând, ai și niște chegulețe mici pe acolo”. Iar eu am fost cu avionul, în Thailanda... A zis doctorul: ”Da, ai avut noroc”. Și eu l-am întrebat ce fac? Iar el mi-a zis că mă operez. Acum!

Fac eu haz de necaz, dar sunt cam fricos de felul meu, nu sunt roșu doar de la insolație, e și de la frică. E o operație destul de simplă, în sensul că mi se va face o anestezie locală și mă înțeapă puțin pe acolo”.