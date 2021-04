Noemi ține în continuare la Camelia Mitoșeru și se interesează frecvent de starea ei de sănătate! „Cu Noemi am vorbit la telefon”

In articol:

Mihai Mitoșeru și fosta soție, Noemi, au divorțat în urmă cu aproape doi ani. Au trăit o poveste de dragoste circa 13 ani, însă relația lor a ajuns la un punct final, iar singura soluție pe care au găsit-o a fost divorțul.

A fost un an greu pentru prezentatorul TV, care a suferit enorm din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale. Camelia Mitoșeru a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, după ce a fost depistată cu o tumoare beningnă. Mihai Mitoșeru a stat pe tot parcursul operației în spital, așteptând ca mama lui să iasă cu bine din sala de operații. Alături de el, sprijin i-a fost chiar fosta soție Noemi. Chiar dacă au divorțat, Noemi încă ține la Mihai și la Camelia Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru, prima poză după operație [Sursa foto: Facebook]

Camelia Mitoșeru: „ Am îndrăgit-o tot timpul pe Noemi”

Fosta actriță a trecut prin, poate, cel mai greu moment din viața ei. A fost diagnosticată cu o tumoare benignă pe creier, care chiar dacă nu era o afecțiune extrem de gravă, trebuia exterpată. Au fost momente grele, căci înainte de a intra pe masa de oprație, medicii nu au avut sufieicnt sânge pentru a începe procedura chirugicală, astfel că, Mihai Mitoșeru și alți oameni din showbiz au făcut un apel către

populație rugându-i să doneze plasmă în numele Cameliei Mitoșeru . Zis și făcut! Au fost momente grele ațât pentru fosta actriță, dar și pentru Mihai Mitoșeru, care, însă, a avut un sprijin de nădește, chiar pe fosta lui soție, Noemi.

Se pare că cei doi au rămas în relații bune, iar fosta soție ține în continuare la prezentatorul TV, dar și la mama acestuia. Camelia Mitoșeru a povestit pentru impact.ro că Noemi s-a interesat constant de starea ei de sănătate și a sunat-o periodic.

„Mă simt bine după operație. Nu am fost până acum la vreun control, nici nu a trecut mult timp de când am avut cumpăna asta. Nu am amețeli sau stări de rău, sunt bine. Cu Noemi am vorbit la telefon, în ultimele zile, a sunat ea ca să vorbească cu mine, să mă întrebe de sănătate, dacă sunt bine. Am îndrăgit-o tot timpul pe Noemi, însă nu m-am băgat niciodată în relația dintre ea și fiul meu, când s-au despărțit. I-am lăsat pe ei doi să aleagă ce vor și ce cred că este mai bine pentru ei doi”, a declarat Camelia Mitoșeru pentru sursa citată.

Mihai Mitoșeru și domnișoara misterioasă[Sursa foto: Facebook]

Mihai Mitoșeru iubește din nou?! Artistul s-a pozat în compania unei doamne care seamănă izbitor cu Noemi

Mihai Mitoșeru s-a fotografiat alături de o domnișoară misterioasă. Bărbatul nu a vrut nici măcar să-i dezvăluie numele, iar totul este interpretabil. Fanii nu au putut, însă, să nu observe asemănarea izbitoare dintre blondina care-i ține companie vedetei și fosta lui soție, Noemi.

Chiar dacă Mihai Mitoșeru nu a scris niciun mesaj în legătură cu domnișoara de lângă el, din imagine se poate vedea că cei doi sunt fericiți, zâmbesc și se simt foarte bine unul în compania celuilalt. Este a doua oară după divorțul de fosta soție când vedeta se afișează la brațul unei domnișoare.