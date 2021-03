Noi acuzații în cazul dentistului din Capitală care a abuzat-o pe Lolrelai! Bărbatul a făcut și alte victime: "M-am trezit cu pantalonii desfăcuți..."

In articol:

Noi acuzații în cazul dentistului-violator din Capitală! Dacă până la momentul actual se credea faptul că medicul își alegea victimele doar pentru că erau tinere, se pare că adevărul este cu totul altul.

Noi victime în cazul dentistului-violator

Mai multe paciente fac acuzații grave la adresa unui medic stomatolog. Femeile susțin faptul că acesta le amețea, le ducea la el în apartament, iar de acolo aveau loc diferite agresiuni. Însă, dacă până la momentul actual se credea faptul că bărbatul avea un anumit tipar de femeie, se pare că adevărul este cu totul altul.

O nouă victimă susține faptul că a fost adormită și amețită de către stomatolog, iar după 5 minute nu și-a mai amintit nimic. Cu greu s-a trezit din starea respectivă, iar în momentul în care a realizat ce se întâmplă a tras o sperietură groaznică. Cristina s-a trezit cu pantalonii desfăcuți, dar și cu părul desprins.

„După 5 minute nu îmi mai amintesc ce s-a întâmplat. Știu că m-am trezit cu pantalonii desfăcuți, cu părul desprins și cu scaunul pe care stăteam culcat”, a povestit Cristina, alături fiind de soțul ei.

În continuare, partenerului femeii susține faptul că a văzut că aceasta se simte rău, dar a pus totul pe seama anesteziei.

După ce au plecat de la cabinet, cei doi au mers la o petrecere, iar acolo femeia a început să se simtă și mai rău.

Noi acuzații în cazul dentistului-violator din Capitală! Bărbatul avea victime de diferite vârste: "M-am trezit cu pantalonii desfăcuți..."

„Era aeriană, nu își aduce aminte că m-ar fi sunat să vin să iau, apoi am fost la o petrecere, a mâncat umpic, a băut puțină șampanie, apoi a zis că se pune în pat că nu se simte bine. Nu a dormit, a stat întinsă cu ochii închiși. Nu își amintește nimic din seara aia”, a declarat și bărbatul, revoltat de situația n care medicul a pus-o pe soția sa.

Totodată, în urmă cu un an, pe 18 februarie 2020, Ștefania Costache, Lolrelai, a mers la cabinetul medicului stomatolog care ar fi abuzat-o. ”Mi-a dat, din punctul meu de vedere, cam multă lidocaină. Am înțeles, ulterior, de la doamnele de la INML (Institutul Național de Medicină Legală, n. red.) că această substanță acoperă presupusa substanță pe care mi-a administrat-o, așa numitul drog al violului. Ulterior mi-a aplicat un gel care avea un gust de oțet și care, mi-a spus, să îl țin în gură fără să clătesc două minute și pe care mi-a spus să îl înghit.(...) El insista să îl înghit.(...).

De acolo, lucrurile devin neclare, îmi amintesc când m-am ridicat de pe scaun că eram extrem de amețită, m-am sprijinit de biroul de lângă.(...) Am zis că nu e ok, că nu mai pot să focusez imaginea, m-am speriat. Am ieșit din cabinet, nu știu mai departe.(...) Se pare că dânsul, din soar, m-a suit în mașina dumnealui, m-a dus la el acasă, de la ora 7 seara până pe la 1 noaptea, m-a dus tot el înapoi”, povestește Lolrelai într-un vlog spovedanie.