Noi acuzații pe numele lui Visarion Alexa. Ce le-ar fi promis bătrânelor care se spovedeau la el. Un martor povestește tot: „L-am văzut”

Părintele Visarion Alexa a ajuns în atenția opiniei publice, dar și a oamenilor legii odată cu acuzațiile de agresiune sexuală ce i-au fost aduse de una dintre enoriașele sale.

Doar că, cu fiecare zi care trece, cazul lui Visarion se adâncește și mai multe și ies la iveală detalii neștiute până la acest moment.

„Are de-a face cu femei și mai tinere, și mai bătrâne”

În cadrul unei emisiuni TV, vecinii de bloc ai părintelui au făcut dezvăluiri prin care îi aduc noi acuzații feței bisericești.

Conform unei vecine, Visarion Alexa ar lega relații, prin prisma hainei bisericești pe care o îmbracă, cu femei de diferite vârste, de pe urma cărora ar

avea ulterior și de câștigat.

Se pare că părintele Visarion și-ar lua anumite angajamente față de cele care vin în fața lui la spovedanie, totul contra unei mulțumiri materiale venite din parte doamnelor și domnișoarelor.

”Știu că are de-a face cu femei și mai tinere, și mai bătrâne. Pe cele bătrâne le îngrijește și pe cele tinere... Pe cele în vârstă, veneau la spovedanie și nu au pe nimeni, și își ia angajamentul să le îngrijească contra spațiului pe care îl au la finalul vieții. E într-un bloc o doamnă care vine mereu la dânsa soacra, le trimite în pelerinaje, are grijă de ele. Are mai multe bătrâne de care are grijă. L-am văzut venind, ducându-le la doctor, cu mașina circula pe aici prin zonă”, spune o vecină de-a preotului

Ba chiar, spusel vecinillor au la bază un fapt ce s-a adeverit în urmă cu doar câțiva ani, atunci când Visarion Alexa ar fi primit în dar o astfel de mulțumire materială. O bătrână lăsându-i apartamentul în care locuise și pe care el, ulterior, și-a dorit să-l transforme în studio muzical. Doar că planurile i-au fost date peste cap de vecinii de bloc.

”Voia să deschidă în apartament studio muzical fata. Apartamentul a fost al unei doamne care a decedat în urmă cu vreo patru sau cinci ani. I-a lăsat apartamentul moștenire. Nu a locuit acolo părintele. Numai a zugrăvit, a făcut curățenie”, a povestit femeia.

Mai mult decât atât, spune vecina preotului, Visarion Alexa nu ar ”atenta” doar la viața doamnelor trecute de prima tinerețe, de pe urma cărora ar profita din punct de vedere material, ci și la mai tinerele domnișoare dornice să-și spele sufletul de păcate. Preotul luând în vizor o fată de doar 18 ani, care a primit interzis de la mama sa de a-și continua legătura cu Visarion.

”Mama ei i-a interzis să mai vină la spovedanie. O invita să mai meargă pe acolo, să stea de vorbă. I-a povestit mamei și nu a mai lăsat-o”, a mai spus femeia.