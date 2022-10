Noi aeronave pentru zborurile din București. Vezi câte avioane primește Capitala și către ce destinații se va zbura mai mult

In articol:

Compania aeriană Wizz Air a primit luni, 3 octombrie 2022, noi aeronave pentru zborurile din București. Iată câte avioane a primit Capitala și către ce destinații se va zbura mai mult!

Câte avioane a primit Aeroportul Internațional Henri Coandă București

Compania Wizz Air a primit luni, 3 octombrie 2022, trei noi aeronave care vor sprijini zborurile operate din București, cu frecvențe crescute pe 20 de rute existente. Potrivit companiei, extinderea asigură anual 1,2 milioane de locuri suplimentare pentru pasagerii români. Astfel, toate cele trei aeronave au început să opereze zboruri din București chiar din data de 3 octombrie. Primul avion a fost întâmpinat pe aeroport după ce a aterizat din Valencia, Spania.

„După extinderea semnificativă anunţată în septembrie, Wizz Air şi-a consolidat poziţia drept cel mai mare operator din România, cu 36 de aeronave, dar şi de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, unde are 15 aeronave. Numărul aeronavelor de pe aeroportul din Bucureşti va ajunge la 17 până la sfârşitul acestui an. În plus, aeronavele suplimentare vor sprijini introducerea a trei rute noi de la Bucureşti către Atena, Praga şi Larnaca, din decembrie 2022. În total, Wizz Air operează acum 67 de rute cu tarif redus către 20 de ţări din Europa şi Orientul Mijlociu de pe Aeroportul Otopeni, investind continuu în dezvoltarea reţelei.”, se arată într-un comunicat al Wizz Air.

„Rămânem angajaţii pieţei din România şi, cu aceste trei noi aeronave livrate astăzi pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, suntem încântaţi să introducem 1.200.000 de locuri suplimentare pe an pentru pasagerii români. Iar frecvenţele crescute pe mai mult de 20 de rute vor sprijini, astfel, operaţiunile Wizz Air şi ne vor ajuta să ne îndeplinim datoria de a asigura o experienţă de călătorie sigură şi plăcută, chiar şi în aceste vremuri încă dificile pentru industrie. Oferind acum 67 de rute din Bucureşti şi aproape 200 de rute din România, Wizz Air se impune ferm ca lider de piaţă, asigurând destinaţii diverse şi populare pasagerilor săi”, a declarat Evelin Jeckel, Acting Network Officer la Wizz Air.

Către ce destinații se va zbura mai mult

Bucureşti- Londra Luton

Bucureşti- Tel Aviv

Bucureşti- Roma Fiumicino

Bucureşti- Milano Bergamo

Bucureşti- Paris Beauvais

Bucureşti- Copenhaga

Bucureşti- Barcelona

Bucureşti- Bruxelles-Charleroi

Bucureşti- Valencia

Bucureşti- Madrid, Bucureşti- Stockholm Skavsta,

Bucureşti- Eindhoven

Bucureşti- Napoli

Bucureşti- Bologna

Bucureşti- Sevilla

Bucureşti- Birmingham

Bucureşti- Dortmund

Bucureşti- Lyon

Bucureşti- Catania

Bucureşti- Memmingen

Bucureşti- Malmo

Bucureşti- Lisabona

Bucureşti- Sandefjord

Bucureşti- Alicante

Bucureşti- Hamburg

Bucureşti- Nisa

Bucureşti- Zaragoza

Bucureşti- Malaga

