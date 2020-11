Noi declarații făcute de Anamaria Prodan Reghecamf, după ce a fost infectată cu COVID-19: ”Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor”

Anamaria Prodan Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

În urma unei ședințe pe care a avut-o cu oficialii clubului, Anamaria Prodan Reghecampf a început să aibă simptome ale virusului ucigaș din China. Ulterior, impresara de fotbal a decis să facă testul cu coronavirus. În urma rezultatelor, Anamaria Prodan a fost diagnosticată pozitiv cu COVID-19.

În acest moment, impresara de fotbal este fericită pentru că nu se află în pericol copiii ei, ba mai mult decât atât, Anamaria Prodan se afla la aeroport când a aflat că este confirmată pozitiv cu virusul ucigaș, așa că nu a apucat să intre în contact cu ei.

„Am avut noroc că mi-am făcut testul și a ieșit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat că am Covid, așa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului în pat”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.

Potrivit unei persoane din anturajul ei, după ce a contractat virusul de la jucători echipei de fotbal FC Hermannstadt, Anamaria Prodan se află în carantină la domiciliu. „S-a izolat cu febră. Este, însă, optimistă. Va trece, cu siguranță, și peste acest moment”, a spus o persoană din anturajul ei.

Au fost depistate opt cazuri de coronavirus la FC Hermannstadt

În plus, potrivit unui comunicat oficial, cinci fotbaliști și trei membri ai staff-ului au contractat virusul ucigaș. „În urma testării COVID-19, efectuată în conformitate cu protocolul sanitar în vigoare, 5 fotbaliști din lotul nostru au fost depistați pozitiv și 3 membri ai staffului. Cu toții sunt în izolare, sub tratament și respectă recomandările D.S.P.Sibiu. Precizăm că acest aspect nu pune în pericol meciul din șaisprezecimile Cupei României, pe care FCH îl va disputa mâine, în deplasare, contra celor de la Chindia Târgoviște”, se arată în comunicatul emis de FC Hermannstadt.

