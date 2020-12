Noi detalii despre moartea subită a Mirelei, tânăra mămică decedată la o zi după ce a născut! Soțul femeii rupe tăcerea

Mirela, în vârstă de 28 de ani, a născut o fetiță perfect sănătoasă la Maternitatea Buna Vestire din Galați. Deși era depistată pozitiv cu noul coronavirus, femeia a rueșit să ducă sarcina la bun sfârșit. La o zi după naștere, proaspăta mămică s-a stins din viață pe patul de spital, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

George Paiu, soțul femeii, a vorbit despre pierderea celei mai importante femei din viața lui. El susține că a vorbit tot timpul cu ea la telefon, iar la doar câteva ore distanță a fost anunțat că s-a stins din viață. (Citeste si: Mirela, tânăra mămică, care s-a stins din viață din cauza coronavirusului, la o zi după ce a născut)

„Tot timpul am vorbit cu ea la telefon. A fost bine. Sâmbătă dimineață i s-a făcut cezariană. A ieșit din cezariană la 10 și un sfert, mi-a trimis medicul neonatolog poze cu fetița. Este bine. Am vorbit cu mama tot timpul, ultima oară ieri, la 14 și 17 minute, era bine și, la ora 17 și 20, cam așa, m-a sunat să-mi zică că a decedat”, a declarat bărbatul, pentru un post de televiziune.

Tânăra mămică a murit la o zi după ce a născut[Sursa foto: Facebook]

Soțul Mirelei, tânăra mămică care s-a stins din viață din cauza coronavirusului, a depus o plângere la poliție

Bărbatul vrea să cunoască motivul pentru care soția lui a murit atât de subit. George Paiu a depus o plângere la poliție și are suspiciuni cu privire la îngrijirea pe care soția lui a primit-o în spital.

„După ce i s-a făcut cezariană, am vorbit cu ea, am întrebat-o: „Tu mai ai nevoie de mască de oxigen?” Și a zis: „Nu. Respir normal, nu mai am niciun fel de problemă”. Totul era bine. Nu știu exact cauza morții. Vreau să știu și eu ce s-a întâmplat cu soția mea”, a mai spus bărbatul.

Mirela a fost infectată cu noul coronavirus în urmă cu aproximatix o săptămână, fiind deja însărcinată în 35 de săptămâni. Ea a născut în data de 12 decembrie, la Maternitatea din Galați, o fetiță sănătoasă, având o greutate de 2,6 kg. Cu o zi înainte să se stingă pe patul de spital, tânăra mămică a postat o fotografie cu fetița, alături de descrierea: „Bine ai venit pe lume”.