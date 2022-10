Noi detalii despre procesul lui Irinel Columbeanu cu furnizorii de energie electrică: "Conform ultimei facturi primite, au ei să îmi dea 8 lei, nu aș avea eu să le dau" | EXCLUSIV

In articol:

Irinel Columbeanu a scris o trilogie savuroasă despre viața sa. Subiectele principale vizează viața lui sentimentală, afacerile și alte detalii picante din experiențele pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Irinel Columbeanu și-a amânat procesul cu furnizorul de energie electrică

Parcursul lui incredibil în societate l-au păstrat constant în atenția presei și a publicului român.

În urmă cu ceva timp, Irinel Columbeanu a fost reclamat de un furnizor de energie electrică pentru neplata facturii casei de la Izvorani. Deși locuința a ars din temelii, a fost cotizat în continuare la plata curentului. Irinel Columbeanu și furnizorii de energie electrică sunt în plin proces, iar fostul afacerist ne-a dat toate detaliile despre el.

"Deocamdată l-am amânat, adică am făcut o cerere de amânare. Pe data de 30 septembrie când trebuia să fie, nu m-am prezentat și s-a amânat pe 18 octombrie. Mă preocupă și pe mine subiectul inflației, nu neapărat din punct de vedere financiar, că nu e vreo mare sumă care mi se reclamă, dar, de fapt, sincer să fiu, nici nu o cunosc. Încă nu am reușit să accesez dosarul electronic care e pe rolul judecătoriei Buftea. Reclamant este un furnizor de energie electrică, iar eu sunt reclamat. Consider că acest proces este de mare importanță, deoarece preocupă pe multă lume, care am constatat că a fost lovită cu pretenții foarte mari pe care aceste persoane 'vătămate' ezită să le plătească sau nu vor.", a declarat Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: ”Tata a dat-o pe mama afară și i-a spus să-și ia plozii…”- bzi.ro

Irinel Columbeanu, revoltat că a fost acuzat pe nedrept pentru neplata facturilor

Irinel Columbeanu susține că i s-a făcut o nedreptate și va merge până în pânzele albe să scoată adevărul la iveală. Conform ultimei facturi primite, furnizorul de energie electrică este cel îndatorat la el, nu invers, așa cum se speculează.

"Nici eu nu știu ce să fac, fiindcă, dacă ar fi să plătesc conform ultimei facturi primite, au ei să îmi dea 8 lei, nu aș avea eu să le dau. Important este că sunt niște facturi care nu prea au cum să existe. Acolo nu mai locuiește nimeni, punctul lor de consum a fost debranșat și nu prea se poate consuma curent electric, nici nu are cine, nici nu are cum. E ca și cum ți-ai băga degetele într-o priză, care nu e racordată la curent și te-ai curentat. Nu prea se poate. Acest punct de consum a fost deconectat de către ei înșiși pentru neplată. Din acest punct de vedere am primit și eu notificare. Probabil că instanța va lua în considerare toate aceste amănunte și va pronunța o hotărâre, pe care eu o consider semnificativă pentru toți cetățenii mei din toată România, care trec prin cazuri similare.", a mărturisit Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Irinel Columbeanu, supărat că i s-a pătat imaginea

Din cauza acestui proces și mediatizarea lui, Irinel Columbeanu este dezamăgit de imaginea care s-a creat în jurul său. În acest sens, este pregătit să ceară daune morale, fiind ajutat de un cunoscut avocat. Fostul afacerist nu vrea sub nicio formă să plătească taxele impuse, deoarece consideră că prin această acțiune s-ar valida faptul că este dator, lucru neadevărat, conform declarațiilor lui.

"Vă dați seama că toate aceste discuții care s-au născut în jurul acestui subiect mi-a dăunat imaginii. O să mă ajute un prieten avocat care să mă reprezinte în instanță, Nicușor Stan. Imaginea mea a fost deteriorată din propagarea acestui fake news, că sunt datornic, rău platnic. De aceea, prefer să cer daune morale. Multe persoane sunt lovite de aceste facturi. Eu nu înțeleg cum se generează, mulți rămân mască când văd sumele. Eu nu pot să pretind același lucru. Consider că dacă plătesc, afirm că acele sume sunt adevărate. Incendiul respectiv s-a petrecut de Halloween, în 2020.", a mai spus Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!