Noi detalii despre starea de sănătate a cântăreței Gabi Luncă! Fiica artistei, declarații cutremurătoare: "Am auzit un geamăt și aparate care bipăiau""

In articol:

Noi detalii despre starea de sănătate a cântăreței Gabi Luncă! Fiica artistei, Estera Onoriu, face declarații cutremurătoare. Cum se simte interpreta de muzică de petrecere?!

Gabi Luncă, infectată cu COVID-19

Gabi Luncă a fost internată în spital, fiind infectată cu virusul COVID-19.

În urmă cu scurt timp, fiica artistei, Estera Onoriu, a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale.

Potrivit celor transmise de fata cântăreței, familia nu a știut nimic de ea timp de câteva zile. În momentul în care a fost sunată, Estera declară că a auzit" un geamat și aparate care bipăiau". În continuare, a mai adăugat că mama ei este lucidă și că este conectată la ventilație.

Citeste si: Fiica artistei Gabi Luncă, primele declarații despre starea de sănătate a mamei sale: "Nu i-am spus că e vorba de COVID..."

„ Vreau sa va spun ca nu am stiut despre starea dumneai, ma uităm ca sunt peste 1360 de oameni internați la ATI si noi suntem poate de doua ori mai mult, oameni care aşteaptă cu emotii intervalul orar in care putem sa sunam.

Nu am știut nimic, direct de la ea, de miercuri seara pana duminica, cand am primit un apel cu numărul dumneaei si am auzit doar un geamat si aparate care bipaiau si nu puteam sa aud nimic, strigam si nu auzeam nimic, in conditiile in care toti știm stirile cu pacienți legati.

Citeste si: Gabi Luncă, infectată cu virusul COVID-19! Marea artistă a fost internată de urgență

Citeste si: Starea de sănătate a Andreei Bănică s-a înrăutățit. Luni era bine, azi: „Cu febră 40, la -10 grade, pe ploaie…”- bzi.ro

Mi-am făcut griji foarte mari, am cerut informatii. Mi-au spus ca este in regula, m-a sunat de 9 ori, 9 apeluri am avut. Am sunat si m-am pus in conferinta sa auda si un alt medic, prietena mea de suflet, doctoriţa Alice Grasu, care auzind ce se întâmplă, cu sunetele acelea, a sunat ca sa intrebe ce se intampla cu mama.

Mi s-a comunicat de la spital ca este bine, dar nu am putut sa cred. Ieri am reuşit să am ajung la spital, sa intru in legatura cu conducerea spitalului, niste oameni deosebiti si am aflat starea reala a mamei.

Deși este o afectare pulmonara foarte mare, mama este lucida. Din pacate este conectata la ventilatie mecanica noninvaziva, respira pe un plaman artificial „, a declarat fiica lui Gabi Luncă, potrivit RTV.

"Starea dumneai este critica"

Estera a mai adăugăt că starea de sănătate a lui Gabi Luncă este critică, însă medicii fac tot posibilul.

Citeste si: Fiica artistei Gabi Luncă, primele declarații despre starea de sănătate a mamei sale: "Nu i-am spus că e vorba de COVID..."

„ Astăzi am primit din partea spitalului o veste. Exista un colectiv de medici condus de medicul Soare, de la ATI, niște oameni care… poate prin ceea ce voi spune, voi încuraja si pe ceilalti apartinatori ce au persoane la ATI…

Domnul Ciutacu, mama mea, la 82 de ani, cu afectare pulmonară masiva, nu a fost intubata de catre acesti medici, deci se poate. Exista oameni care lupta, sacrifica totul de dragul meseriei. Pentru noi, vestea a fost si dulce, şi amara, dar prin harul lui Dumnezeu, dumnealor au înțeles ingrijorarea noastra si au dus pe cineva cu telefonul la mama şi am putut s-o aud.

Mama este cel mai pozitiv om pe care l-am cunoscut vreodată, care a trecut prin al doilea Război Mondial, foamete, orfana şi i-a murit sot, copil, familie. Stiti ce ne-a spus? „Nu va temeti, sunt bine”, iar ea respiră pe un plaman artificial si ne spune noua ca este bine.

Starea dumneai este critica, dar ceea ce se minuneaza si medicii, încă este constienta, cooperanta si pozitiva, ceea ce ajuta foarte mult. Noi ne rugăm din ora in ora, avem alarma la ceas, nu am incetat rugaciunea. Stiu ca are o varsta, dar este greu sa moara acolo, singura.

Orice om merită ca ultimele clipe sa le petreaca in sanul familiei. Cred din toata inima ca nu vor fi ultimele clipe si le mulțumesc tuturor celor care se roaga pentru noi „, a mai mărturisit fiica artistei.