Noi detalii despre starea de sănătate a celebrului actor Gheorghe Visu: ”E normal să fie mai afectat”

Gheorghe Visu este internat la Institutul de Boli Infecțioase “Prof. Matei Balș” din București. Actorul nu a spus însă dacă a ajuns la ”Balș” infectat cu noul coronavirus sau din cauza afecțiunii pulmonare mai vechi de care suferă. După toate zvonurile apărute în spațiul public, colega lui de breaslă și una dintre cele mai apropiate prietene, Carmen Tănase, a oferit declarații despre starea de sănătate a lui Gheorghe Visu.

Cum se simte Gheorghe Visu

Carmen Tănase a vrut să facă lumină în acest caz și a vorbit despre starea de sănătate a celebrului actor.

Carmen a declarat faptul că Gheorghe Visu nu se află la Terapie Intensivă, iar toată lumea ar trebui să stea liniștită.

„În primul rând, nu este rău. Geo este un om foarte discret, nu-i place să se vorbească despre el în presă. Eu nu am liber de la familia lui să discut despre această situație.

Eu nu sunt nici soția, nici sora și nici mama lui Gheorghe Visu. Dar, în orice caz, stați liniștiți, nu este la Terapie Intensivă, nu este intubat. Este un om care are o boală cronică de plămâni, este de notorietate treaba asta, este normal că este mai sensibil la asta decât un om care nu are nimic.

El a fost în spital când juca în Inimă de țigan sau la Regina din cauza problemelor la plămâni, e normal să fie mai afectat”, a declarat Carmen Tănase pentru FANATIK.

Gheorghe Visu, despre boala sa

"Sunt bine. Nu sunt sanatos, dar nici nu am o boala grava care sa ma termine. Pot sa mai stau cu problemele astea 20 de ani. Apropo de zvonul asta, am primit un telefon de la o colega care ma intreba daca am ciroza. E o prostie. Am o boala de fumator, dar nu cancer. E o afectiune respiratorie pe care am stopat-o. De aia m-am lasat de fumat si, sincer, imi pare rau. Fumatul e o atitudine, nu un viciu. Eu m-am lasat fara sa ezit ca asa a trebuit. Sa fumezi nu inseamna doar sa bagi in tine gudron si nicotina... Ai nevoie de fumat cand faci o pauza la repetitii, cand nu-ti iese ceva. Parca iti limpezesti gandurile si o iei de la capat. La filmari la Buftea, de exemplu, totul mergea la foc automat, repede, repede, repede si chiar era binevenita o tigara”, declara actorul Gheorghe Visu în urmă cu ceva timp. (VEZI CONTINUAREA AICI)