Noi detalii despre starea de sănătate a fiicei Roxanei Ciuhulescu, după ce a fost operată! Vedeta a făcut anunțul în urmă cu puțin timp: „Obosiți, dar cu speranță”

Roxana Ciuhulescu a trecut prin clipe cumplite, în urmă cu doar câteva zile, atunci când fiica sa, Ana, în vârstă de 15 ani, a fost operată. În 2020, adolescenta a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară, iar cea mai mare frică a vedetei era ca nu cumva ca fata ei să ajungă pe masa de operații, însă în ciuda eforturilor de a evita intervenția chirurgicală, aceasta se pare că a fost necesară.

Din fericire, operația a fost un real succes, iar Ana face eforturi mari pentru a se recupera. Ba mai mult, de curând, adolescenta a început recuperarea cu kinetoterapeuții, în spital, iar Roxana Ciuhulescu a postat chiar și câteva imagini cu fiica sa.

În același timp, vedeta a făcut și o serie de dezvăluiri despre ce se întâmplă în prezent cu Ana, după operația la spate.

”A început terapia de recuperare cu kinetoterapeuții. Sunt mândră tare de Ana” , a scris Roxana Ciuhulescu, în dreptul unor imagini unde apare fiica sa, Ana.

De asemenea, vedeta a mai postat și o imagine alături de actualul partener, transmițând și un mesaj: „Obosiți, dar cu speranță în suflet”.

Declarațiile Roxanei Ciuhulescu, după ce fiica sa a fost supusă intervenției chirurgicale

La scurt timp după ce fiica sa, Ana, a fost supusă unei operații care a durat mai bine de 9 ore, Roxana Ciuhulescu și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre perioada grea pe care a traversat-o alături de fata ei, după ce a primit diagnosticul crunt din partea medicilor, dar și despre

ziua în care Ana a suferit intervenția chirurgicală.

„Cu toate că nu s-a terminat încă acest an, fără doar și poate pot să trag o concluzie despre el: este cel mai încercat an din toată viața mea! Un an în care am trăit emoții și stări cât alții în zece sau cât alții în 100… În 2020, în vremea pandemiei, fiica mea, astăzi în vârsta de 15 ani, a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Cu toate că am făcut toate eforturile pentru a putea scăpa de această problemă, Ana a purtat inclusiv un corset special 24 de ore din 24 și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de scolioză severă. Creșterea rapidă în înălțime și lipsa completă a mișcării din timpul pandemiei- pentru un copil foarte activ care practică balet de la 3 ani și a făcut înot, volei și echitație la viața ei, oprirea bruscă a oricărei activități fizice și-a spus cuvântul. Într-un timp record, scolioza a evoluat de la 36 de grade la 64 de grade, iar viața fiicei mele a ajuns să fie pusă în pericol! După ani în care ne-am tot chinuit și am trăit cu frica operației, iată că nu am putut-o evita. Intervenția chirurgicală a avut loc astăzi, a durat 9 ore și a fost absolut necesară. În caz contrar, dacă nu o acceptam, riscurile ar fi fost înfiorătoare: de la deformarea mersului Anei și probleme ale bazinului, până la perforarea organelor interne și dureri inimaginabile. Azi, vreme de 9 ore, am simțit că nu am aer, că mor și învii, că totul este un vis în culori gri, reci, din care nu mă mai trezesc. Au fost cele mai grele 9 ore din toată viața mea și doar încrederea în Dumnezeu și ruga neîncetată către El m-au întărit. Încrederea în EL nu m-a părăsit niciodată și voi continua să mă rog pentru familia mea, pentru copiii pe care i-am creștinat, pentru toți cei care ne-au ajutat și nu numai. Să mă rog și să mulțumesc cu recunoștință. Ana a trecut cu bine peste intervenția grea și în acest moment se reface. Cât despre mine, încă adun bucăți din mine și le lipesc la loc. O fac pentru Ana, în fața ei trebuie să rămân puternică. Numai mamă să nu fii știind că al tău copil suferă atât de tare și că se află pe un pat de spital. Și în cazul nostru, Dumnezeu Bunul a lucrat prin oameni. Și ce oameni!”, a scris Roxana Ciuhulescu, pe rețelele de socializare, după ce fiica sa a fost operată.