Noi detalii despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea, după a fost infectat cu virusul COVID-19!

Fostul președinte PSD a fost infectat cu noul coronavirus și în urmă cu scurt timp a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava de la închisoarea Rahova. Cordin Ștefănescu a dat primele detalii despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea, infectat cu COVID-19

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat faptul că politicianul a fost infectat cu noul coronavirus. De asemenea, aceasta a mai adăugat faptul că starea de sănătate a fostului lider PSD este una bună.

Totuși, la scurt timp după, Codrin Ștefănescu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care anunța faptul că a vorbit cu Liviu Dragnea și că acesta i-a cerut să transmită tuturor că se simte bine și că va trece cu bine și peste această încercare.

Liviu Dragnea

„În sfârșit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, secția celor infectați de virus, unde a fost transferat cu câteva zile in urmă! M-a rugat sā transmit tuturor că starea sa nu s-a agravat. Cel puțin până azi! M-a asigurat că va trece și prin această nouă încercare, și că va lupta pentru viața sa! Vă voi ține la curent in mod constant!”, a scris Codrin Ștefănescu, pe Facebook.

Irina Tănase, mesaj pentru Liviu Dragnea

Iubita lui Liviu Drangea, Irina Tănase, a transmis un mesaj, în miez de noapte, în care scria faptul că îi este dor de acesta și că abia așteaptă să iasă din închisoare.

„În seara asta, m-am îmbrăcat cu halatul tău, pentru că mi-am dorit să te simt cât mai aproape. Și Pinkie toarce lipită de el, sigur că și ei îi este dor de tine. Îmi lipsești atât de mult că nu pot descrie în cuvinte cât de tare mă doare sufletul, te iubesc și îmi doresc să ieși de acolo sănătos și cât mai curând, să vii înapoi acasă, la noi!”, a scris pe Instagram Irina Tănase, iubita fostului lider PSD.