Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman, după ce a fost a fost internată! Cu ce probleme se confruntă mama Oanei Roman

In articol:

În urmă cu doar o zi, Oana Roman a anunțat faptul că merge cu mama ei la spital pentru a o interna. Vestea a venit după ce fiica lui Petre Roman a postat mai multe videoclipuri pe contul său de socializare. Totodată, în urmă cu ceva timp, aceasta declara faptul că Mioara Roman se confruntă cu mai multe probleme de sănătate.

Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman

Problemele se țin de lanț de Oana Roman. După ce a anunțat faptul că ea și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri diferite, se pare că la momentul actual, vedeta de televiziune se confruntă cu o altă problemă. Aceasta a mers de urgență cu mama ei la spital.

Citeste si: Andreea Raicu a făcut furori în costum de baie, pe plajele din Maldive. Cum arată fosta prezentatoare tv la 43 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Citeste si:Oana Roman, de urgență cu mama ei la spital! Vedeta trece prin momente cumplite: "Am adus-o pe mama să o internez.."

În urmă cu ceva timp, Oana declara faptul că mama ei are mai multe afecțiuni, printre care suferă și de un Parkinson foarte agresiv.

Vedeta ar fi vrut să o interneze de mai mult timp, dar i-a fost frică din cauza restricțiilor impuse de autorități.

Citeste si:Oana Radu, la un pas să fie părăsită de soț fiindcă mânca pe furiș: ”A început să mă cântărească zilnic și vedea că eu mă îngraș”

Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman

”Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată", a declarat Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV, înainte de a-și interna mama.