Noi detalii în cazul Raisei, fetița care a fost ucisă pe o trecere de pietoni din Capitală de un agent de poliție! Constantin Popescu a încercat să scape de acuzații

A trecut mai bine de un an de când Raisa a fost ucisă pe o trecere de pietoni din Capitală, în timp ce traversa strada alături de prietena ei, Marina, care a fost și ea rănită grav în accidentul respectiv. La volanul autoturismului care le-a lovit pe cele două minore se afla un agent de poliție, care conducea cu viteză mașina de serviciu.

Totuși, Constantin Popescu a tot încercat să scape de acuzații, însă fără succes, fiindu-i respinse toate solicitările. Pe baza acestui subiect, chiar Adrian Cuculis, avocatul familiilor celor două fete, a venit cu o serie de declarații.

Mai precis, agentul de poliție vinovat de tragedie a spus ca imaginile de pe camerele de supraveghere, care au surprins accidentul, nu ar trebui să fie luate în calcul, asta pentru că dispozitivele nu ar fi omologate.

„Motivarea sentinței de camera preliminara unde polițistul Popescu a fost trimis in judecată arată că: “a încercat deturnarea sensului judecății în camera preliminara”, invocând aspecte ce nu au legătură cu camera preliminara, procurorul având atribuții in stabilirea vinovăției si trimiterii in judecată.

Astfel, polițistul Popescu își dorea eliminarea camerelor care au surprins accidentul, motivând că nu ar fi omologate.”

Constantin Popescu, acuzat de ucidere din culpă

, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

De asemenea, Constantin Popescu, polițistul acuzat de moartea Raisei, este acuzat de ucidere din culpă, iar în cazul Marinei, prietena minorei, care la rândul său s-a ales cu răni grave în urma accidentului, oamenii legii au decis ca făptașul să fie judecat pentru vătămare corporală din culpă.

„Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpatul Popescu Constantin, trimis în judecată pentru săvârșirea, în concurs ideal, a unei infracțiuni de ucidere din culpă, prev, de art. 192 alin. (1) și (2) C. pentru (victima Barbu Raisa Nicoleta) și a unei infracțiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art 196 alin. (2), (3) rap la art. (194) alin 1 lit. b din C. pen (persoana vătămată Gherghescu Marina Elena), ambele cu aplicarea art. 38 alin (2) din C. pen”, se arată în motivarea deciziei.

