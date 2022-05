Noi detalii năucitoare în cazul mamei care s-a aruncat cu cei doi copii de pe un bloc din Timișoara. Ce s-a găsit la locul tragediei

In articol:

Tragedia a avut loc pe bulevardul Dâmbovița din Timișoara, marți dimineața. Femeia, în vârstă de 33 de ani, și-a luat băiețelul, de aproximativ 3 ani și fetița de 6 ani și au urcat pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje și s-au aruncat în gol.

Femeia și băiețelul au murit pe loc. Fetița, care încă prezenta semne vitale a fost resuscitată de medicii ajunși imediat la fața locului, însă nu s-a mai putut face nimic pentru ea.

„La sosirea echipajelor de intervenție, au fost găsite 3 victime căzute de la înălțime, 1 adult de sex feminin cu vârsta de 33 ani și 1 copil (băiat, aproximativ 3 ani) care prezintă leziuni incompatibile cu viața și 1 copil (fată, aproximativ 6 ani) care prezintă semne vitale, căruia i se acordă primul ajutor medical”, transmit reprezentanții ISU Banat.

Un tânăr care locuiește în bloc este cel care a văzut tragedia și a sunat la 112.

„Am ajuns aici și am intrat să îmi iau ceva din mașină și o femeie de la etajul 7 să sun la 112 pentru că sunt 3 oameni pe jos.

Am făcut doi pași de la mașină până în fața blocului și am văzut că persoanele sunt inconștiente și am sunat imediat la 112, fără ezitare. Nu m-am apropiat foarte tare, am văzut că sunt inconștiente și am sunat după ajutor.”, a povestit tânărului, potrivit b1.ro.

Vecinii, șocați de cele întâmplate, spun că în bloc nu locuia nicio femeie cu copii și sunt de părere că femeia a venit special pentru a-și duce la sfârșit planul sinucigaș. Mai mult, nu se știe de la etaj a sărit femeia cu exactitate, pentru că oamenii care locuiesc în bloc spun că ușa care duce pe acoperiș este închisă. În dimineața tragediei, vecinii spun că s-a sunat la interfoanele mai multor apartamente.

Mai mult, potrivit tion.ro, în fața blocului a fost descoperită o mașină cu care femeia și copiii au venit special pentru a-și pune planul în aplicare. Mașina ar aparține iubitei fratelui său.